Россия готовит сирийский порт Тартус для захода крейсеров

Россия намерена модернизировать пункт Военно-морского флота в сирийском порту города Тартус для захода крейсеров, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Это позволит обеспечить заход, а также проведение текущего и среднего ремонта в Тартусе кораблей различных классов от тральщика до крейсера», — сказал он.

По словам источника, это происходит на фоне сокращения группировки в Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ страны в Тартусе.