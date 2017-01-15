 

Россия готовит сирийский порт Тартус для захода крейсеров

 

Россия намерена модернизировать пункт Военно-морского флота в сирийском порту города Тартус для захода крейсеров, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

«Это позволит обеспечить заход, а также проведение текущего и среднего ремонта в Тартусе кораблей различных классов от тральщика до крейсера», — сказал он.

По словам источника, это происходит на фоне сокращения группировки в Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ страны в Тартусе.

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