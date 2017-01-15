Была в центре Огуза больница, построенная еще в 50-х годах прошлого века. Здание настолько обветшало, что недавно возвели новую клинику, а старую обнесли высоким забором. Рядом с неиспользуемой больницей находится древняя албанская церковь – можно сказать, реликвия удинской общины Азербайджана. А храм, где еще не так давно проходили церковные службы, тоже спрятали за забором…

Поначалу проживающие в Огузе удины – малая народность нашей страны - даже обрадовались, решив, что заодно с новым строительством отремонтируют и их церковь. Но их надежды не оправдались: прошло уже пять лет, а церковь так и стоит, спрятавшись за глухой оградой.

Впрочем, и другие жители Огуза мечтали, что рядом с новой больницей, расположенным неподалеку прекрасный Олимпийским комплексом отреставрированной церковью будет разбит парк. Если у соседей в Габале горожане живут за счет туризма, то почему бы и Огузу не привлечь к себе внимание туристов. Природа, достопримечательности, кухня, наконец, здесь замечательные - есть что посмотреть. Но, увы, пока здесь облезлый забор и пустырь, один вид которых раздражает огузцев все больше и больше.

Однако понятно, что удинов такое бездействие руководства района особенно беспокоит. Ведь церковь не просто место их религиозных отправлений, но и памятник истории и культуры страны. Она разрушается, и очень скоро уже нечего будет восстанавливать. Может, поэтому и возвели забор, чтобы это произошло незаметно?

Огуз не очень богат историческими памятниками, и потеря каждого из занесенных в реестр Минкультуры объекта, который этим ведомством охраняется, для города невосполнима. Ну, а поскольку церковь тоже формально опекается Минкультуры, то исполнительная власть как бы умывает руки.

Надо сказать, что в 1992 году именно эту албанскую церковь начали реставрировать как объект культуры и достояние христианской удинской общины Азербайджана. Но потом ремонт приостановили, и теперь здание храма разрушается еще быстрее, чем до предпринятой реставрации.

Председатель албано-удинской общины Огуза Светлана Агабабаева обращалась в Минкультуры, но реакции не последовало.

Печальна судьба и второго албанского храма Огуза – церкви Кала-Гергец, которая тоже ветшает и разрушается. Албанская община имеет государственную регистрацию, а храма для служб и проведения ритуальных мероприятий у нее нет. В то же время именно наличие церкви Кала-Гергец позволило узаконить удинскую общину.

Старожилы Огуза помнят, что эта церковь долгие годы служила местом проведения храмовых празднеств, других массовых обрядовых мероприятий, рядом с ней проводились праздничные ярмарки, на которые собиралось со всей округи как христианское, так и мусульманское население. Одновременно Кала-Гергец (в переводе с удинского - Большой Гергец) является и мусульманским пиром, охраняется государством и носит в реестре Минкульта название Кала-Пири.

Привести в порядок древние албанские храмы, являющиеся к тому же объектами культуры и истории, охраняемыми государством, необходимо хотя бы потому, что это наглядный пример того, что ныне называют мультикультурализмом, образцом многовекового мирного совместного проживания людей разных национальностей и разных вероисповеданий.