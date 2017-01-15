В Тамбовской области подростка подозревают в жестоком убийстве членов своей семьи - бабушки, отца и 14-летней сестры. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК России, передает ТАСС.

"Подозреваемый задержан, по делу проводятся следственные действия с его участием. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в его отношении меры пресечения", - сказали в пресс-службе.

Предварительно установлено, что в субботу в одном из домов рабочего поселка Сосновка Тамбовской области были обнаружены тела 67-летней женщины, ее 43-летнего сына и 14-летней внучки с признаками насильственной смерти. "В кратчайшие сроки по подозрению в совершении преступления задержан 17-летний подросток", - уточнили в ведомстве.

По версии следствия, в субботу утром подросток нанес множественные удары топором спящим родственникам. От полученных травм бабушка и сестра подозреваемого скончались на месте происшествия, отец был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался, уточнили в Следственном комитете. Причиной преступления, по предварительной версии, стали личные неприязненные отношения, вызванные семейными ссорами из-за бытовых вопросов,

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц".