В Москве обокрали жену посла Судана

Московская полиция разыскивает вора-карманника, который обчистил карманы 42-летней гражданки республики Судан Эсраа Ахмед Омер Абдельрахман. Женщина приходится супругой чрезвычайного и полномочного посла Судана в России Надира Юсиф Эльтайеб Бабикера, передает Life.

Жену посла обокрали в столичном ТЦ "Океания". Из кармана её пальто вор вытащил кожаный кошелёк с 2 тысячами рублей, 250 евро и 100 долларами США. Кроме того, Эсраа Абдельрахман пожаловалась, что в кошельке было её удостоверение личности. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция изучает записи камер наблюдения в ТЦ, вычисляя карманника.

Официальными комментариями посольства Судана в Москве Лайф пока не располагает. Телефоны дипмиссии африканской страны были недоступны.