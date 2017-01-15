 

В Германии готовятся к хакерским атакам в ходе выборов в бундестаг

 

Федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер ожидает хакерских атак в ходе сентябрьских выборов в бундестаг. «Мы готовимся к разнообразным наступательным стратегиям при кибератаках, проигрываем различные сценарии», - описал он подготовку в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Мощности вычислительного центра уже утроены, возможно, кроме того, будут сменены компьютеры и места их расположения. В экстренной ситуации можно будет воспользоваться правительственным центром киберзащиты. Таким образом, по словам Заррайтера, с технической точки зрения парламентские выборы «защищены против всяких попыток манипулирования», передает DW.

Вместе с тем, он предупредил об опасности фейковых новостей, которые могут сыграть важную роль и непосредственно в день голосования - например, если появятся сообщения о том, что закрыты конкретные избирательные участки. Чтобы нейтрализовать действие поддельных новостей, планируется использовать социальные сети, например, специальный канал в Twitter.

На случай чрезвычайной ситуации Дитер Заррайтер готов использовать такие классические средства передачи информации как телефон и факс, чтобы подготовить предварительные официальные результаты голосования уже в день выборов.

298 просмотров


Старости
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека воскресное чтение
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
16 Янв 7° / 3°
17 Янв 9° / 4°
18 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.897 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

В Россию пытались проникнуть 900 террористов
Кямран Агаев переходит в «Нефтчи» А в Португалии его дисквалифицировали
В Сирии уничтожен полевой командир ИГИЛ
Азербайджан может провести Олимпиаду-2028 Наш комментарий
Глава МИД Франции о намерениях Трампа: «Это провокация!»
В Германии готовятся к хакерским атакам в ходе выборов в бундестаг
В Москве обокрали жену посла Судана
17-летний подросток зарубил топором бабушку, отца и сестру в России
SOS: в Огузе разрушаются албанские церкви эксклюзив, фото
Россия готовит сирийский порт Тартус для захода крейсеров
Аббас и Нетаньяху отказались от участия в парижской конференции
Биатлонисты со всего мира требуют ужесточить меры против россиян допинговый скандал
Штаб Трампа опровергает информацию о его встрече с Путиным
Муфтий Саудовской Аравии: «Кинотеатры – это моральное разложение»
Азербайджанец-депутат спасает партию Саакашвили haqqin.az из Тбилиси
Проспект Нариманова закрывается на ремонт
В Бахрейне казнили убийц полицейских
Массовые аресты высокопоставленных чиновников Администрации президента В Казахстане
Турция и Азербайджан закрываются от Армении Великой Стеной
Пассажирский автобус устроил цепную аварию в центре Баку
Благополучный Баку и неблагополучная Барда проблема единого стандарта
Россиянам нравится, что мир боится Россию Данные опроса
Завтра в Баку будет пасмурно
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека воскресное чтение
«Писатель Аракелян будет убит как Талат-Паша» водоворот в соцсетях