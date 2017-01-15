В Германии готовятся к хакерским атакам в ходе выборов в бундестаг

Федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер ожидает хакерских атак в ходе сентябрьских выборов в бундестаг. «Мы готовимся к разнообразным наступательным стратегиям при кибератаках, проигрываем различные сценарии», - описал он подготовку в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Мощности вычислительного центра уже утроены, возможно, кроме того, будут сменены компьютеры и места их расположения. В экстренной ситуации можно будет воспользоваться правительственным центром киберзащиты. Таким образом, по словам Заррайтера, с технической точки зрения парламентские выборы «защищены против всяких попыток манипулирования», передает DW.

Вместе с тем, он предупредил об опасности фейковых новостей, которые могут сыграть важную роль и непосредственно в день голосования - например, если появятся сообщения о том, что закрыты конкретные избирательные участки. Чтобы нейтрализовать действие поддельных новостей, планируется использовать социальные сети, например, специальный канал в Twitter.

На случай чрезвычайной ситуации Дитер Заррайтер готов использовать такие классические средства передачи информации как телефон и факс, чтобы подготовить предварительные официальные результаты голосования уже в день выборов.