Глава МИД Франции о намерениях Трампа: «Это провокация!»

Намерение избранного президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим является провокацией, и такое развитие событий будет иметь самые негативные последствия. Такое мнение высказал глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, выступая в эфире телеканала France-3.

«Это провокация, безусловно. Думаю, что это будет иметь крайне тяжелые последствия», - уверен французский министр.

Как отметил Эйро, в США «этот вопрос оказывается на повестке дня не впервые».

«Однако еще ни один американский президент, несмотря на заявления, которые могли быть сделаны в тот или иной момент, не позволил себе дойти до того, чтобы принять это решение», - сказал он.