Баку входит в число городов, которые могут подать заявку на проведение Летних Олимпийских игр 2028 года. Наряду с Азербайджаном, на Олимпиаду, которая пройдет через 11 лет, могут претендовать Австралия, Канада, Китай, Катар, Голландия, США и Россия, сообщает haqqin.az со ссылкой на американский сайт insidethegames.com.

Город, в котором пройдет Олимпиада-2028, станет известен лишь в 2021 году. Заявочная кампания еще не началась. Скорее всего, Азербайджан реально включится в борьбу за проведение Игр лишь в том случае, если в ближайшие два-три года в стране изменится экономическая ситуация. Иначе Баку вряд ли будет претендовать на Олимпиаду-2028.

Столица Азербайджана уже дважды подавала заявку на главное спортивное событие четырехлетия, но оба раза не попадала даже в так называемый шорт-лист.

В борьбе за Олимпиаду-2016 шансов у Баку фактически не было. В 2008 году город-дебютант, не имевший на тот момент практически никакой инфраструктуры, соответствующей требованиям Олимпийских игр, как и прогнозировалось, выбыл из борьбы уже в первом раунде. Помимо Баку, Международный олимпийский комитет (МОК) отказал Праге и Дохе, одобрив кандидатуры Чикаго, Мадрида, Рио-де-Жанейро и Токио. В результате в 2009 году именно Рио стал столицей Игр-2016.

То поражение Баку расстроило не сильно, в том числе и Национальный олимпийский комитет Азербайджана. «В ходе заседания исполкома МОК было отмечено, что в Баку все очень хорошо подготовлено, имеется хорошая мотивация, - говорил в июне 2008 года вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде. – Также было сказано, что на сегодняшний день четыре города, которые прошли в шорт-лист, являются более реальными кандидатами на проведение Олимпийских игр. Не смотря ни на что, мы не сильно расстроены тем, что не попали в узкий круг кандидатов, так как понимаем, что с первого раза попасть в него не так просто. К тому же у нас были очень сильные конкуренты, поэтому мы реально оценивали свои шансы и понимали, что обыграть их на сегодняшний день очень трудно».

А вот непопадание Баку в шорт-лист кандидатов, претендовавших на Игры-2020, было весьма неприятным и болезненным. В мае 2012 года, когда проводился первичный отбор претендентов, ситуация со спортивными объектами в Баку была уже гораздо лучше. Фундамент Олимпийского стадиона был заложен, и вскоре должно было начаться полномасштабное строительство. Появились и другие спортивные сооружения. Но этого, конечно, было все еще мало, чтобы быть в фаворитах олимпийской гонки, в которой также участвовали такие «монстры» как Мадрид, Токио и Стамбул.

Впрочем, у каждого из этих городов были весьма серьезные проблемы, что давало Баку шансы как минимум на выход в финальный раунд отбора. Однако в МОК решили иначе, указав, что «заявка Баку имела ряд слабых мест, в том числе недостаток опыта проведения международных соревнований и необходимость в строительстве большого количества объектов».

С первым пунктом можно было согласиться, так как в сравнении с Испанией, Японией и Турцией у нас действительно проводилось меньше крупных международных соревнований. Что касается второго пункта, то отсутствие необходимой инфраструктуры в 2012 году не означало, что ее не будет к 2020 году, тем более, что строительный процесс уже шел. К тому же МОК получил от Баку правительственные гарантии того, что с финансовым вопросом и строительством проблем не будет.

Наконец, МОК вполне мог дать шанс Баку поучаствовать в финале хотя бы в виде поощрения, ведь по сравнению с заявкой на проведение Олимпиады-2016 была проделана большая организационная работа. Но, к сожалению, на заседании в канадском Квебеке было объявлено, что Азербайджан вне игры.

«Мы очень расстроены тем, что Баку не попал в финальный этап, - говорил в 2012 году министр молодежи и спорта Азад Рагимов. – Мы хотели доказать, что Олимпийские игры – это не только солидные инвестиции в спорт, в здоровье нации и в повышение качества жизни. Мы хотели продемонстрировать олимпийскому движению такую модель проведения Игр, которая могла бы использоваться в будущем. Решение МОК является неудачей для нас, но я могу заверить, что мы выслушаем все рекомендации, исправим наши ошибки и вернемся в следующий раз, став еще сильнее. Наша страна прогрессирует с каждым днем. Мы вкладываем значительные средства в сферу услуг и инфраструктуру для улучшения будущего нашего народа и региона. Мы очень воодушевлены тем, что это было признано МОК в докладе Рабочей группы. Нужно иметь сильный характер, чтобы оправиться от этой неудачи. Вспомним слова Пьера де Кубертэна: «Главное в Олимпийских играх не победа, а участие, ведь главное в жизни – не завоевывать, а хорошо бороться».

Было ясно, что Азербайджану нужно продолжать строить и проводить крупные соревнования, особенно комплексные, что и делалось. В декабре 2012 года Баку получил право на проведение первых Европейских игр. В 2013 году было объявлено о проведении в Азербайджане Исламиады-2017, а в 2014-м УЕФА включил Баку в список 13-ти городов, в которых пройдут матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Помимо этого, с 2016 года у нас проводятся гонки «Формулы-1», а в 2017 году в Азербайджане впервые пройдет финальная стадия взрослого чемпионата Европы по игровому виду спорта – волейболу.

Логичным продолжением этого была бы заявка Баку на проведение Олимпийских игр-2024, но ударивший по Азербайджану кризис не позволил включиться в борьбу, в которой у нашей столицы после великолепного проведения Евроигр были неплохие шансы. Ведь несмотря на наличие построенных за последние годы объектов, для проведения Олимпиады пришлось бы строить еще и еще. Сегодня деньги для столь масштабных проектов вряд ли могут быть выделены.

«МОК предъявляет очень жесткие требования к кандидатам. Если они будут снижены, то Баку рассмотрит возможность подачи заявки. В противном случае нам потребуются колоссальные инвестиции», - говорил Азад Рагимов в августе 2015 года, когда еще оставалось немного времени для подачи заявки на проведение Олимпиады-2024.

Уговаривал Азербайджан вступить в олимпийскую борьбу и тогдашний президент Европейского олимпийского комитета Патрик Хикки. Он ожидал, что наша страна объявит о желании провести Олимпиаду в день закрытия Евроигр, однако этого не произошло. Тем не менее, Хикки не отчаивался. Он написал президенту МОК Томасу Баху, что приложит старания, чтобы Азербайджан все же подал заявку.

Мировые СМИ также предполагали, что Баку обязательно вновь захочет попытать олимпийскую удачу.

«Что это – без пяти минут Олимпиада или нечто другое? Вопрос актуальный, потому что, судя по всему, именно Баку будет одним из фаворитов в борьбе за летние Олимпийские игры 2024 или 2028 годов, - писал в дни Евроигр один из ведущих российских спортивных сайтов Championat.com. - Если брать только соревновательные и жилые комплексы, то создается впечатление, что мы присутствуем в будущей олимпийской столице – если не 2024, куда Баку предположительно заявится, то точно 2028 года. Абсолютно любая арена Баку, большинство из которых возводились с прицелом именно на Евроигры, при желании уже сейчас легко может быть переформатирована под олимпийские требования. Думаю, совсем скоро Азербайджан сможет выступить с подкупающим слоганом: «Мы можем провести у себя летнюю Олимпиаду хоть завтра». И это будет чистой правдой».

Однако в сентябре 2015 года стало ясно, что Баку в гонке участвовать не будет. Томас Бах утверждал, что это было совместное решение Азербайджана и МОК. Он также подчеркнул, что они могут рассмотреть вопрос участия Баку в борьбе за Олимпиаду-2028.

Сегодня на проведение Олимпиады-2024 претендуют Париж, Будапешт и Лос-Анджелес. Победитель будет объявлен в сентябре этого года.

Возвращаясь к претендентству на Игры-2028, многих удивили высказывания президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, что Россия может подать свою заявку.

«Этот процесс начнется не раньше 2020 года. Сейчас трудно сказать. Но почему нет? Я считаю, вполне возможно попробовать», – заявил Жуков, отметив, что в 2028 году Игры могут пройти в Санкт-Петербурге, Казани или Сочи.

Жуков не случайно подчеркнул, что процесс подачи заявок начнется через пару-тройку лет. По-видимому, он рассчитывает, что к тому времени допинговый туман над Россией рассеется, экономическая ситуация в мире и стране нормализуется, и Россия сможет вновь претендовать на проведение крупнейших соревнований.

У Азербайджана допинговых проблем такого масштаба, как у России, нет, но финансовая ситуация для нас не менее актуальна. Эх, был бы сейчас на дворе 2012-й год, никакие требования МОК были бы нам не страшны…