В Сирии уничтожен полевой командир ИГИЛ

Один из полевых командиров террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), малайзиец по национальности, Зайнури Камарудин был уничтожен в городе Ракка во время удара авиации. Об этом сообщил в интервью телеканалу Channel News Asia первый помощник руководителя антитеррористического управления полиции Малайзии Аюб Хан Мидин, передает ТАСС.

"Согласно полученным разведывательным данным, во время удара правительственной авиации по городу Ракка на севере Сирии 13 января были уничтожены трое подданных Малайзии, воевавших на стороне ИГ. Среди них оказался и 50-летний Зайнури Камарудин", - рассказал представитель правоохранительных органов королевства.

По его словам, ликвидированный боевик возглавлял отряд "Катибах Нусантара", в рядах которого находились выходцы из Индонезии, Малайзии, а также Филиппин. Полевой командир занимался также вербовкой новых членов ИГ, для которых родным языком был бахаса. Коммуникация, как отметил сотрудник полиции, "осуществлялась посредством социальных сетей". Кроме того, "он отвечал за транспортировку в Сирию новых членов ИГ из Юго-Восточной Азии".