 

Кямран Агаев переходит в «Нефтчи» А в Португалии его дисквалифицировали

Автор: Отдел спорта 

Голкипер сборной Азербайджана и португальской «Боавишты» Кямран Агаев переходит в «Нефтчи». Вратарь и клуб уже согласовали условия трансфера, сообщает apasport. Ожидается, что в ближайшее время Кямран присоединится к своему новому клубу.

Напомним, что недавно голкипер заявил, что хочет зимой покинуть «Боавишту». «Мой менеджер встретится с президентом «Боавишты», где решится моя дальнейшая судьба в клубе. Хочу вернуться в Азербайджан и продолжить карьеру на Родине, — заявил тогда Агаев. — Хочу вернуться к своему отцу. Я скучаю по нему. К тому же мне 30 лет и пора уже создавать семью. В качестве легионера это будет сделать гораздо сложнее. Не хочу доигрывать сезон в «Боавиште».

Однако сразу же появилась информация, что Кямран решил вернуться в Азербайджан не только из-за отца и семейных перспектив. Основной причиной было названо предложение от «Нефтчи», который якобы готов платить Агаеву 370 тысяч долларов в год. Именно поэтому вратарь заторопился домой.

И вот теперь информация о переходе в «Нефтчи» начинает подтверждаться.

За «Боавишту» Агаев играет с сентября этого года. Вчера он защищал ворота клуба в матче против лидера чемпионата Португалии «Бенфики». Как уже сообщал haqqin.az, во время и после игры, завершившейся со счетом 3:3, у Кямрана возникали потасовки с футболистами лиссабонского клуба. Он получил одну желтую карточку в ходе матча и еще одну после финального свистка, в результате чего должен пропустить матч следующего тура, который состоится 21 января. Впрочем, вполне возможно, что к тому времени Агаева уже не будет в «Боавиште».

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