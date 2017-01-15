В Россию пытались проникнуть 900 террористов

Российские спецслужбы выявили в 2016 году более 900 террористов, которые предприняли попытки проникновения в РФ из-за рубежа. Об этом, как передает ТАСС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано в понедельник.

"В целом, проводимые оперативные мероприятия позволяли эффективно и своевременно пресекать попытки проникновения на нашу территорию террористов из зон боевых действий, - сказал Николай Патрушев. - В минувшем году таким путем было выявлено свыше 900 лиц, причастных к террористической деятельности".

При этом Патрушев признал существование проблемы законспирированных ячеек международных террористических организаций, действующих на территории РФ под видом традиционных мусульманских общин. "При поддержке отдельных стран - не буду их сейчас называть - они занимались пропагандой экстремизма, привлекали новых членов, осуществляли отправку наемников в лагеря подготовки террористов", - добавил он.