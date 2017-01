Накануне на сервис Google Drive была загружена заключительная серия четвёртого сезона популярного британского сериала «Шерлок» в высоком качестве и с русским переводом. Премьера серии должна была состояться в ночь на 16 января. В западных соцсетях сразу же начали появляться посты о вездесущих «русских хакерах», а руководство BBC обратилось к российским зрителям сериала с просьбой не раскрывать детали сюжета, сообщает haqqin.az со ссылкой на Twitter и RT.

«Список самых важных вещей, которые взломали русские: 1. Серия «Шерлок» 2. Выборы в США», - написал один из пользователей.

2. US election — charlie (@MyDearHolmes) 15 января 2017 г.

«То, что Россия взламывала разные страны, это конечно плохо, но слить последний эпизод «Шерлока»? Путин зашёл слишком далеко!», - пишет другой пользователь Twitter.

Okay Russia hacking countries was bad; but leaking the last episode of Sherlock? Too far Putin, too far!! #sherlock #leaked — Alfie Leech-Briscoe (@Alfie_LB) 15 января 2017 г.

«Как началась третья мировая война? 14 января, за день до премьеры, Россия слила «Последнюю задачу», - мрачно шутит ещё один пользователь соцсетей.

-On January 14th, one day before airing, Russia leaked 'The Final Problem'. — SHERLOCK SPOILERS ! (@bencofhiddles) 14 января 2017 г.

Продюсеры сериала обратились к русскоязычным зрителям, призвав их не раскрывать подробности сюжета для тех, кто планировал посмотреть заключительную серию по телевидению в день премьеры. На телеканале BBC эпизод будет показан в ночь с 15 на 16 января.

«Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, пожалуйста, не распространяйте его», - сообщается в официальном аккаунте «Шерлока».

We are aware that #Sherlock episode 3 has been uploaded illegally online. If you come across it, please do not share it. #KeepMeSpoilerFree — Sherlock (@Sherlock221B) 14 января 2017 г.

Сериал «Шерлок», где персонажи и сюжеты произведений Артура Конан Дойла переносятся в современный Лондон, выходит на телеканале BBC с 2010 года. Роль Шерлока Холмса играет британский актёр театра и кино Бенедикт Камбербэтч, а доктора Ватсона — британский актёр Мартин Фриман.