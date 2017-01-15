 

«Путин зашел слишком далеко» Соцсети об утечке британского сериала «Шерлок»

Автор: Отдел информации 

Накануне на сервис Google Drive была загружена заключительная серия четвёртого сезона популярного британского сериала «Шерлок» в высоком качестве и с русским переводом. Премьера серии должна была состояться в ночь на 16 января. В западных соцсетях сразу же начали появляться посты о вездесущих «русских хакерах», а руководство BBC обратилось к российским зрителям сериала с просьбой не раскрывать детали сюжета, сообщает haqqin.az со ссылкой на Twitter и RT.

«Список самых важных вещей, которые взломали русские: 1. Серия «Шерлок» 2. Выборы в США», - написал один из пользователей.

«То, что Россия взламывала разные страны, это конечно плохо, но слить последний эпизод «Шерлока»? Путин зашёл слишком далеко!», - пишет другой пользователь Twitter.

«Как началась третья мировая война? 14 января, за день до премьеры, Россия слила «Последнюю задачу», - мрачно шутит ещё один пользователь соцсетей.

Продюсеры сериала обратились к русскоязычным зрителям, призвав их не раскрывать подробности сюжета для тех, кто планировал посмотреть заключительную серию по телевидению в день премьеры. На телеканале BBC эпизод будет показан в ночь с 15 на 16 января.

«Мы в курсе, что третий эпизод был нелегально загружен в интернет. Если вы его увидите где-то, пожалуйста, не распространяйте его», - сообщается в официальном аккаунте «Шерлока».

Сериал «Шерлок», где персонажи и сюжеты произведений Артура Конан Дойла переносятся в современный Лондон, выходит на телеканале BBC с 2010 года. Роль Шерлока Холмса играет британский актёр театра и кино Бенедикт Камбербэтч, а доктора Ватсона — британский актёр Мартин Фриман.

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