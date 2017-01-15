В Турции оживился «российский сегмент» рынка

Российский сегмент туристического и торгового рынка в турецкой Анталье оживился, сказал глава муниципалитета Антальи Мендерес Тюрел, передает Anadolu.

По его словам, уже позади те дни, когда в сферах туризма и торговли провинции наблюдался спад.

«Турция уже не та страна, которой управляют извне. Экономика нашей страны сегодня гораздо сильнее, чем в 2001 или 2009 году», - сказал Тюрел.

Глава муниципалитета напомнил, что Кабмин своим решением внес изменения в «Порядок получения гражданства Турецкой Республики», согласно которым исключительное право на получение турецкого гражданства имеют иностранные граждане, инвестировавшие в экономику Турции два миллиона долларов, а также иностранцы, которые приобретут недвижимость в стране стоимостью не менее одного миллиона долларов, причем при условии, что они не смогут продать ее на протяжении последующих трех лет.

По его словам, после этого решения оживится и строительный рынок Антальи.