Девять турецких полковников арестовали на Кипре

Девять полковников ВС Турции, находящихся на Северном Кипре в составе турецкой военной группировки, задержаны по обвинению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает сегодня агентство Anadolu.

По информации военных источников агентства, офицеры доставлены в Анкару на двух военных самолетах, а в их домах прошли обыски.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции.