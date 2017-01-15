Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что встреча Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа должна состояться "чем раньше, тем лучше". Такое мнение он высказал в интервью телеканалу NBC, передает ТАСС.

"Можно ожидать, что президент России поздравит господина Трампа с инаугурацией, это обычная протокольная практика", - сказал он. "Дальнейшее же будет зависеть от них, это их решение", - подчеркнул Песков, добавив, что главам двух государств "в любом случае придется разговаривать".

На уточняющий вопрос о том, когда может состояться встреча Путина и Трампа, Песков ответил: "Чем раньше, тем лучше".

"Учитывая нынешнее состояние двусторонних отношений и напряженность, в том числе в общественном мнении двух стран, конечно, лучше всего сесть друг напротив друга и проговорить то, что необходимо", - убежден Песков.