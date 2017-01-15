Житель американского города Лебанон Ник Стаффорд в счет неуплаченных налогов привез в местный Департамент транспорта пять тележек с мелочью, сообщает Bristol Herald Courier.

Таким образом Стаффорд решил проучить местных чиновников. Американец долгое время пытался выяснить, каким налогом будут облагаться два новых автомобиля его семьи. Однако представители департамента не предоставили мужчине телефонные номера необходимых ему специалистов, что, по словам Стаффорда, противоречит федеральному Закону о свободе информации.

Потратив несколько месяцев на споры с чиновниками, американец подал в суд на департамент транспорта. Однако в ходе судебного процесса помощник генерального прокурора штата Вирджиния передал истцу требуемый список телефонных номеров и поэтому судья объявил о прекращении рассмотрения дела.

Но Стаффорд не остановился на этом. "Они собираются и дальше причинять мне хлопоты, поэтому я позабочусь о том, чтобы им тоже было неудобно", — заявил он журналистам.

Выяснив, что налог на новые автомобили составит 3 тысячи долларов, американец оформил в местном банке заказ на выдачу 300 тысяч одноцентовых монет, погрузил их в пять тележек и отвез в департамент.

Издание сообщает, что вес монет составил 726 килограммов, а сотрудники департамента пересчитывали мелочь вручную на протяжении семи часов.

"Я считаю, что прозрачность властных структур и их готовность помочь людям имеют большое значение для нашей страны, для нашей демократии", — передает его слова Bristol Herald Courier. При этом издание подчеркивает, что необычная "месть" Стаффорда не привела к нарушению закона. Так, согласно акту Казначейства США об обращении монет от 1965 года, все американские госслужбы обязаны принимать платежи в монетах.