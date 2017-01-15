Иран отказался пересматривать ядерную сделку с новым президентом США

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет пересматривать условия соглашения по атому с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает агентство Associated Press.

«Новая администрация Штатов не может отказаться от сделки», — подчеркнул заместитель главы МИД. Аракчи добавил, что «новых переговоров по этому вопросу не будет».

По информации агентства, Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критиковал сделку по иранскому атому и обещал пересмотреть ее.

15 декабря 2016 года США на 10 лет продлили закон о санкциях против Ирана. Американский госсекретарь Джон Керри заявил, что данный закон никак не отразится на сделке по атому — отмене американских и европейских санкций в обмен на свертывание Тегераном работ в области атомной энергии. Речь идет о введении персональных санкций в отношении лиц, причастных к разработке Ираном баллистических ракет, поддержке терроризма, а также виновных в нарушении прав человека.

Ранее, 3 декабря, глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран остановит реализацию соглашения по атому, если США продлят санкции против Ирана.

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика обязалась превратить завод в Фордо в технологический центр, а реактор в Араке перестроить в соответствии с проектом международного консорциума, отработанное топливо из него будет вывозиться за пределы страны. Также Тегеран пообещал не обогащать уран выше порога в 3,67 процента и ограничить его объемы 300 килограммами на срок в 15 лет.