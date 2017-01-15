 

Иран отказался пересматривать ядерную сделку с новым президентом США

 

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не будет пересматривать условия соглашения по атому с новой администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает агентство Associated Press.

«Новая администрация Штатов не может отказаться от сделки», — подчеркнул заместитель главы МИД. Аракчи добавил, что «новых переговоров по этому вопросу не будет».

По информации агентства, Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критиковал сделку по иранскому атому и обещал пересмотреть ее.

15 декабря 2016 года США на 10 лет продлили закон о санкциях против Ирана. Американский госсекретарь Джон Керри заявил, что данный закон никак не отразится на сделке по атому — отмене американских и европейских санкций в обмен на свертывание Тегераном работ в области атомной энергии. Речь идет о введении персональных санкций в отношении лиц, причастных к разработке Ираном баллистических ракет, поддержке терроризма, а также виновных в нарушении прав человека.

Ранее, 3 декабря, глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран остановит реализацию соглашения по атому, если США продлят санкции против Ирана.

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика обязалась превратить завод в Фордо в технологический центр, а реактор в Араке перестроить в соответствии с проектом международного консорциума, отработанное топливо из него будет вывозиться за пределы страны. Также Тегеран пообещал не обогащать уран выше порога в 3,67 процента и ограничить его объемы 300 килограммами на срок в 15 лет.

340 просмотров


Старости
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека воскресное чтение
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
16 Янв 7° / 3°
17 Янв 9° / 4°
18 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.897 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Сербия готова послать армию в Косово Заявление Белграда
Ильхам Алиев объяснил, как в страну хлынут миллиарды по следам выступлений президента
В Баку за кражу арестован 70-летний мужчина
В Агстафе автомобиль сбил 47-летнюю женщину
«Американские хакеры атакуют сайт Путина тысячи раз в день» Заявление Кремля
Иран отказался пересматривать ядерную сделку с новым президентом США
Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией
Американец отомстил чиновникам, заставив пересчитывать пять тележек мелочи фото; видео
«Чем раньше, тем лучше» Кремль о встрече Путина с Трампом
Девять турецких полковников арестовали на Кипре
В Турции оживился «российский сегмент» рынка
«Путин зашел слишком далеко» Соцсети об утечке британского сериала «Шерлок»
В Россию пытались проникнуть 900 террористов
Кямран Агаев переходит в «Нефтчи» А в Португалии его дисквалифицировали
В Сирии уничтожен полевой командир ИГИЛ
Азербайджан может провести Олимпиаду-2028 Наш комментарий
Глава МИД Франции о намерениях Трампа: «Это провокация!»
В Германии готовятся к хакерским атакам в ходе выборов в бундестаг
В Москве обокрали жену посла Судана
17-летний подросток зарубил топором бабушку, отца и сестру в России
SOS: в Огузе разрушаются албанские церкви эксклюзив, фото
Россия готовит сирийский порт Тартус для захода крейсеров
Аббас и Нетаньяху отказались от участия в парижской конференции
Биатлонисты со всего мира требуют ужесточить меры против россиян допинговый скандал
Штаб Трампа опровергает информацию о его встрече с Путиным