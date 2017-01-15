Россия не обвиняет Вашингтон во взломе своих серверов, несмотря на неоднократные атаки хакеров на сайт администрации президента РФ с территории Соединённых Штатов, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью NBC News.

«Послушайте, мы сидим в здании администрации президента Российской Федерации, а в соседней комнате находится центральный офис президентского интернет-сайта, сайта президента РФ. И этот интернет-сайт подвергается атакам хакеров сотни и иногда тысячи раз в день», - сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, киберпреступники совершают свои нападения с территории США, Китая, Индии и Европы.

«Но это не приводит к ситуации, когда мы говорим: «Мы знаем, это было заказано президентом Обамой, а Белый дом стоит за этими атаками». Если мы скажем это, вы подумаете: «О, эти русские, они, должно быть, сумасшедшие», — добавил он.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что внешние силы всё чаще пытаются взломать информационные системы России или произвести несанкционированный сбор персональных данных.