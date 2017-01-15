 

«Американские хакеры атакуют сайт Путина тысячи раз в день» Заявление Кремля

 

Россия не обвиняет Вашингтон во взломе своих серверов, несмотря на неоднократные атаки хакеров на сайт администрации президента РФ с территории Соединённых Штатов, сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью NBC News.

«Послушайте, мы сидим в здании администрации президента Российской Федерации, а в соседней комнате находится центральный офис президентского интернет-сайта, сайта президента РФ. И этот интернет-сайт подвергается атакам хакеров сотни и иногда тысячи раз в день», - сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, киберпреступники совершают свои нападения с территории США, Китая, Индии и Европы.

«Но это не приводит к ситуации, когда мы говорим: «Мы знаем, это было заказано президентом Обамой, а Белый дом стоит за этими атаками». Если мы скажем это, вы подумаете: «О, эти русские, они, должно быть, сумасшедшие», — добавил он.

Ранее секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что внешние силы всё чаще пытаются взломать информационные системы России или произвести несанкционированный сбор персональных данных.

629 просмотров


Старости
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека воскресное чтение
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
16 Янв 7° / 3°
17 Янв 9° / 4°
18 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.897 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Сербия готова послать армию в Косово Заявление Белграда
Ильхам Алиев объяснил, как в страну хлынут миллиарды по следам выступлений президента
В Баку за кражу арестован 70-летний мужчина
В Агстафе автомобиль сбил 47-летнюю женщину
«Американские хакеры атакуют сайт Путина тысячи раз в день» Заявление Кремля
Иран отказался пересматривать ядерную сделку с новым президентом США
Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией
Американец отомстил чиновникам, заставив пересчитывать пять тележек мелочи фото; видео
«Чем раньше, тем лучше» Кремль о встрече Путина с Трампом
Девять турецких полковников арестовали на Кипре
В Турции оживился «российский сегмент» рынка
«Путин зашел слишком далеко» Соцсети об утечке британского сериала «Шерлок»
В Россию пытались проникнуть 900 террористов
Кямран Агаев переходит в «Нефтчи» А в Португалии его дисквалифицировали
В Сирии уничтожен полевой командир ИГИЛ
Азербайджан может провести Олимпиаду-2028 Наш комментарий
Глава МИД Франции о намерениях Трампа: «Это провокация!»
В Германии готовятся к хакерским атакам в ходе выборов в бундестаг
В Москве обокрали жену посла Судана
17-летний подросток зарубил топором бабушку, отца и сестру в России
SOS: в Огузе разрушаются албанские церкви эксклюзив, фото
Россия готовит сирийский порт Тартус для захода крейсеров
Аббас и Нетаньяху отказались от участия в парижской конференции
Биатлонисты со всего мира требуют ужесточить меры против россиян допинговый скандал
Штаб Трампа опровергает информацию о его встрече с Путиным