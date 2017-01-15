 

Сербия готова послать армию в Косово Заявление Белграда

 

Сербия отправит вооруженные силы в край Косово в случае угрозы сербскому населению со стороны албанцев, заявил в воскресенье журналистам президент страны Томислав Николич, передает РИА Новости.

Отношения между Сербией и самопровозглашенными албанскими властями Косово резко обострились накануне, поскольку косовские албанцы отказались пропускать следовавший из Белграда сербский пассажирский поезд, угрожая использовать свои спецподразделения.

"Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой", — ответил Николич после заседания Совета по национальной безопасности на вопрос о готовности Белграда послать в Косово вооруженные силы.

Президент отметил, что Сербия не стремится к конфликту и не хочет ни на кого нападать, но как государство по конституции обязана защищать своих граждан.

"До тех пор, пока я буду в этой должности, буду стараться ни с кем не воевать, но если этого нельзя будет избежать, я как верховный главнокомандующий возьму на себя ответственность за каждое принятое решение", — заявил Николич.

Пассажирский поезд, который вызвал споры, направился из Белграда в Косовска-Митровицу впервые с 1999 года и не доехал до места назначения из-за угрозы безопасности, остановившись в городе Рашка — на последней станции перед административной границей между центральной Сербией и Косово. Через несколько часов ожидания он поехал обратно, вернувшись в Белград в воскресенье рано утром. Косовские албанцы, провозгласившие одностороннюю независимость в 2008 году, увидели в поезде угрозу своему "суверенитету", угрожая остановить его силой.

0 просмотров


Старости
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека воскресное чтение
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
16 Янв 7° / 3°
17 Янв 9° / 4°
18 Янв 8° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.897 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Сербия готова послать армию в Косово Заявление Белграда
Ильхам Алиев объяснил, как в страну хлынут миллиарды по следам выступлений президента
В Баку за кражу арестован 70-летний мужчина
В Агстафе автомобиль сбил 47-летнюю женщину
«Американские хакеры атакуют сайт Путина тысячи раз в день» Заявление Кремля
Иран отказался пересматривать ядерную сделку с новым президентом США
Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией
Американец отомстил чиновникам, заставив пересчитывать пять тележек мелочи фото; видео
«Чем раньше, тем лучше» Кремль о встрече Путина с Трампом
Девять турецких полковников арестовали на Кипре
В Турции оживился «российский сегмент» рынка
«Путин зашел слишком далеко» Соцсети об утечке британского сериала «Шерлок»
В Россию пытались проникнуть 900 террористов
Кямран Агаев переходит в «Нефтчи» А в Португалии его дисквалифицировали
В Сирии уничтожен полевой командир ИГИЛ
Азербайджан может провести Олимпиаду-2028 Наш комментарий
Глава МИД Франции о намерениях Трампа: «Это провокация!»
В Германии готовятся к хакерским атакам в ходе выборов в бундестаг
В Москве обокрали жену посла Судана
17-летний подросток зарубил топором бабушку, отца и сестру в России
SOS: в Огузе разрушаются албанские церкви эксклюзив, фото
Россия готовит сирийский порт Тартус для захода крейсеров
Аббас и Нетаньяху отказались от участия в парижской конференции
Биатлонисты со всего мира требуют ужесточить меры против россиян допинговый скандал
Штаб Трампа опровергает информацию о его встрече с Путиным