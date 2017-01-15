Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2016 году и предстоящим задачам, особо подчеркнул, что в 2016 году одной из главных задач было сохранить валютные резервы, в особенности средства Государственного нефтяного фонда Азербайджана. Несмотря на все трудности правительство справилось с этой сложной задачей. Валютные доходы всех стран, богатых нефтью, сильно упали, средства, накапливаемые в их суверенных фондах с разными названиями, резко сократились. Даже крупнейшие экспортеры нефти - Россия и Саудовская Аравия растеряли значительную часть сбережений в своих фондах. На этом фоне Азербайджану удалось сохранить доходы Нефтефонда, которые снизились всего на 4%.

Глава государства сказал, что сегодня у Госнефтефонда имеются 33 миллиарда средств в долларовом исчислении и выразил уверенность, что в этом году удастся не только сохранить эти миллиарды, но и приумножить.

Оппозиционные эксперты сразу же поставили под сомнение слова президента, указывая на показатели утвержденного самим же президентом бюджета Нефтяного фонда и продолжающийся глобальный экономический кризис. По версии этих экспертов, утвержденный бюджет Госнефтефонда и заявление главы государства о приумножении средств фонда на первый взгляд не совсем сходятся. Но попробуем проанализировать сложившуюся ситуацию и сделать свои выводы.

Итак, утвержденный указом президента бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана на 2017 год предполагает получение фондом в качестве дохода 8,371 млрд. манатов и осуществление расходов на уровне 14,484 млрд. манатов. То есть бюджет фонда будет иметь плановый дефицит в размере 6,113 млрд. манатов. И что самое немыслимое - расходы фонда превысят его доходы в 1,73 раза. Казалось бы, о каком сохранении и тем более приумножении его средств может идти речь?

Понятно, что глава государства не может сам себе противоречить, тем более в таком коротком временном интервале. Значит, у него есть важные аргументы и решения, о которых мы пока не осведомлены. А чтобы понять это, надо непременно внимательно рассмотреть доходную и расходную части бюджета Нефтяного фонда, и перенести это на экономическую плоскость страны.

Основу доходов фонда, как и в прошлые годы, составят чистые поступления от продажи углеводородов по контрактам PSA (более 7,5 млрд. манатов) и доходы от управления его активами (почти 800 млн. манатов). А вот основные расходы, традиционно связанные с трансфертами в государственный бюджет, который в этом году составит 6,1 млрд. манатов, впервые включают новый показатель - издержки на поддержание макроэкономической стабильности в сумме 7,5 млрд. манатов.

Ага, кажется, нашли ту сумму, которая привела чуть ли не к двукратному превышению расходов фонда над его доходами. Для этой цели разрешается даже репатриация части зарубежных инвестиций Госнефтефонда. Да и направление движения этой суммы, составляющей половину всего дохода госбюджета страны, не совсем обычно.

Можно сказать, что все чистые поступления от продажи углеводородов по контрактам PSA (более 7,5 млрд. манатов) идут не в госбюджет, а в Центробанк страны для поддержания макроэкономической стабильности. Правда, часть этих средств будет направлена на мероприятия по ускорению процесса оздоровления Международного банка. Но нетрудно догадаться, что большая часть этой суммы пойдет все же на реализацию курсовой политики Центробанка, поддержание курса нашего маната, который никак не может найти свою истинную рыночную цену.

Да, имеющихся валютных запасов Центробанка (около 4 млрд. долларов) явно недостаточно для поддержания курса маната. К тому же есть минимальный лимит валютных резервов в размере трехмесячного импорта страны, ниже которого опускаться опасно. Но трансфертов Нефтяного фонда в размере 6,1 млрд. манатов тоже для этого будет недостаточно. Вот и передает государство из своего резервного валютного фонда миллиарды в Центробанк. Причем, не напрямую для того, чтобы ЦБА мог оказывать валютные интервенции на аукционах, как это он практиковал ранее. Фонд сам будет продавать валюту на аукционах Центробанка, а вырученную манатную массу передаст ЦБА.

Возникает вопрос: а нужна ли ЦБА такая большая манатная масса? Ведь у него нет иной возможности, как рефинансировать эти миллиарды манатов. А коммерческие банки, как мы уже долгое время наблюдаем, эти манаты тут же конвертируют в инвалюту, которую припрятывают до лучших времен. Вот тут и вспоминается другое заявление президента И.Алиева о росте строительства в этом году. Да, чтобы банки не перестали заниматься валютной спекуляцией, а наладили нормальную работу с кредитованием экономики страны, лучшим рычагом, чем строительство и быть не может. Этот сектор почти ничего не приобретает за рубежом, поэтому сильный отток валюты через него невозможен. В то же время строительные работы, развернувшиеся, к примеру, в цетре Баку за Аздрамой и на бывшей Советской, требуют действительно больших затрат. Вот вам и оздоровление большого сектора экономики страны, который потянет за собой и все остальные ее секторы. Главное при этом – строго контролировать расходы и не допустить новой волны валютной спекуляции.

Для чего нужны миллиарды Центробанку, мы как-то установили. Но не менее важен и другой вопрос: а можно ли вообще расходовать из Нефтяного фонда больше, чем он зарабатывает? Есть немало экспертов, которые оспаривают это решение, мол, правительство само виновато в том, что страна дошла до такого состояния, когда вынуждена брать из Нефтяного фонда деньги, которые были припасены для будущих поколений. Но они говорят об этом уже многие годы, забывая при этом одно: для нормальной жизни будущих поколений должно нормально жить и нынешнее поколение.

Ну, зачем, скажем, нашим внукам десятки миллиардов в Нефтяном фонде, если мы не сможем оставить им хорошие дороги, связь, жилье… И как можно вообще представить нормальную жизнь без соответствующей инфраструктуры, которая создается все это время на их глазах. Да, многое из этого оплачивается за счет Нефтяного фонда, но делается-то все это ради будущих поколений. Других источников у страны нет. А при надобности можно брать из фонда и намного больше денег, чем он заработал – и это исключительная прерогатива главы государства.

И еще, в госбюджете-2017 цена на нефть заложена, как известно, в размере 40 долларов за баррель. Сегодня на мировом рынке стоимость бочки «черного золота» колеблется вокруг отметки в 55 долларов. И по всем прогнозам, эта цена падать не будет, напротив, ожидается дальнейший ее рост. И не надо быть сильным математиком, чтобы легко подсчитать, что даже нынешней цены на нефть достаточно, чтобы в Госнефтефонд поступил дополнительно не один миллиард долларов. А с учетом нынешнего курса маната эта сумма может вполне превысить и те 7,5 млрд. манатов, которые поступят из фонда в Центробанк. И это не говоря о прочих побочных эффектах, которые непременно будут способствовать оздоровлению экономики страны в целом.

Так что Госнефтефонду, возможно, и не потребуется прикасаться к своим инвестиции, которые вложены в доходные сферы за рубежом и приносят ему ежегодно немало валюты.