Назарбаев предложил шейхам из ОАЭ участвовать в приватизации в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с руководителями ведущих эмиратских компаний в Абу-Даби предложил ОАЭ участвовать в приватизации казахских предприятий, говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана.

Назарбаев отметил, что Казахстан проводит масштабную кампанию по приватизации крупных государственных предприятий, в рамках которой на продажу выставлено порядка семисот активов.

«Это акции предприятий горно-металлургической, нефтедобывающей отраслей, энергетики, транспорта и связи, инфраструктурные объекты. Мы приветствуем участие эмиратских компаний в приватизации», — отметил казахский лидер.

Кроме того, он отметил, что в Казахстане функционируют 10 специальных экономических и 20 индустриальных зон, и высказал заинтересованность в использовании опыта ОАЭ в сфере их развития.

«Мы готовы передать такие зоны в управление эмиратским компаниям», — пояснил Назарбаев.

Он добавил, что объем прямых инвестиций из ОАЭ достиг порядка $2 млрд, и в Казахстане действуют около 200 совместных предприятий с участием эмиратского капитала в сфере сельского хозяйства, металлургии и энергетики.