Полад Бюльбюльоглу в Лондоне на "свадьбе века"

Российский миллиардер, совладелец аэропорта "Домодедово" Валерий Коган заказал на свадьбу внучки Ирины российских и мировых звезд, среди которых были исполнители сэр Элтон Джон и Мэрайя Кэри, а также актер Антонио Бандерас, сообщает Life.

Торжество отгремело в столице Великобритании в эти выходные. Избранником 19-летней Ирины Коган стал ее ровесник - еврей английского происхождения Дэниел Кенвэй. Молодые люди познакомились в Лондоне, где проживает и учится Ирина.

Специально на роскошное торжество наследницы Когана в Туманный Альбион частными самолетами прилетели десятки представителей бизнес-элиты и целый взвод звезд шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, оперная дива Анна Нетребко, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, режиссер Никита Михалков и другие.

Саму свадьбу играли в знаменитом отеле The Landmark London - по всем еврейским канонам - после хупы гости переместились в банкетный зал, где смогли насладиться выступлением Анны Нетребко. Но самым долгожданным для невесты стал часовой концерт ее кумира сэра Элтона Джона.

Один из самых дорогостоящих артистов современности (по информации западных СМИ, сэр Элтон не соглашается выступать на частных праздниках меньше чем за миллион евро) исполнил для юной внучки российского олигарха 10 композиций. Но результат того стоил: девушка не смогла сдержать слез и расплакалась на плече у новоиспеченного мужа.

Советы и пожелания счастливой семейной жизни Ирина и Дэниэл получили также от знаменитого актера Антонио Бандераса. Поднявшись на сцену с бокалом в руке, голливудский секс-символ пожелал жениху и невесте: "Всегда идти рука об руку друг с другом".

Завершающим аккордом в растянувшемся на 9 часов праздновании стал часовой концерт Мэрайи Кэри.

Два года назад Коган занимал 41 строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, а его состояние составляло 2,5 миллиарда долларов. 36-летний сын миллиардера - Александр Коган - известен также как популярный певец, не жалеющий средств на собственную раскрутку. Так, несколько лет назад на презентацию своего альбома Коган-младший привез в Москву в качестве тамады Хулио Иглесиаса.