Армянские аналитики о безальтернативности «карабахского проекта» Тер-Петросяна

«Независимо от перипетий взлетов и падений ОДКБ и СНГ и их оценки международными агентствами, не подлежит сомнению, что сохранение нынешней ситуации вокруг Карабаха угрожает дальнейшим ухудшением армяно-русских отношений», - пишет аналитик Павел Даллакян в статье «Status quo в Карабахе делает российско-турецкие отношения все глубже». Как сообщает haqqin.az, статья опубликована накануне в армянском издании Lragir.am.

Армянский аналитик пишет, что Баку пытается воздействовать на Ереван при посредничестве международных организаций. По его мнению, боестолкновения на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе имеют цель вызвать внешний резонанс. А вследствие того, что некоторые страны постсоветского пространства близки с Азербайджаном, участие Армении в интеграционных проектах Кремля оборачивается для Москвы затяжной головной болью.

«Почему Москва терпит такую выматывающую ситуацию, понять нетрудно. Вопрос заключается в том, как долго она будет в состоянии или пожелает защищать шаткий, но контролируемый status quo или худой мир вокруг Карабаха, о котором в апреле 2016 года говорил премьер-министр Медведев. Не появятся ли дополнительные стимулы к отказу от него? Мы имеем в виду то обстоятельство, что на сирийском и евразийском направлениях Россия оказалась завсегдатаем своего рода, назовем его – «тюркского клуба». Астана недавно увеличила свое влияние на Москву, предложив поддержку русско-турецкому плану по тематике сирийского конфликта. Поддержка заключается, прежде всего, в обеспечении пропагандистского прикрытия стратегического партнерства между Анкарой и Москвой», - говорится в статье.

Автор статьи пишет, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев желает видеть Турцию членом Евразийского экономического союза и лоббирует эту идею в Москве.

«Какими станут запросы Баку по Карабаху в случае реализации этих планов? Может ли Россия избежать такой перспективы, учитывая фон сложных отношений с Западом и есть ли ресурс перелома этого тренда со стороны Армении? Не станет ли для армян вожделенным ранее публично проклятый Казанский документ, ставший планом Лаврова? Многолетняя практика уклонения Армении от участия в региональных процессах, имеющих, как видим, прямое к ней отношение, делает актуальными выкладки президента Тер-Петросяна. По крайней мере, претендующий на концептуальность известный текст остается пока единственным «якорем», который был брошен на скальный грунт Армении», - пишет армянский аналитик.