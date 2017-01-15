 

Масляков все же вывел «НКР» на сцену КВН

Автор: Отдел информации 

Похоже, вопрос выйдет ли Карабах на сцену КВН на фестивале в Сочи, можно считать закрытым: все-таки карабахские сепаратисты там оказались, во всяком случае, об этом ехидно сообщают армянские СМИ, в частности, «Новости-Армения».

И это несмотря на протесты МИД Азербайджана, Минспорта, азербайджанской общественности. На фоне четких и однозначных азербайджанских ведомств весьма невнятно прозвучало заявление азербайджанской лиги КВН о том, что «топонимы автоматически определяются картами Yandex» (?!) (никто так до сих пор и не понял, к чему это было сказано, и, повторимся, орфография заявления сохранена).

А вот что понятно: Агентство "Новости-Армения" связалось с представителем команды из «НКР» (здесь и далее кавычки наши – haqqin.az) Георгием Аветисяном, который находится сейчас в Сочи. Он сообщил о том, что команда уже выступила в первом туре на фестивале КВН и ждет результатов.

«Я согласен с тем, что КВН вне политики, это молодежная игра, в которую играют молодые веселые и находчивые ребята из многих стран. Наша команда из «Степанакерта», - сказал Аветисян.

Он подчеркнул, что КВН-щики никогда не вмешивались в политику, никогда не политизировали игру. "Нашей единственной целью является играть в КВН", - подчеркнул Аветисян.

И вот какой издевательский вывод делает «Новости-Армения»: «В Сочи выступает не команда «Нагорно-Карабахской Республики», а команда из «Степанакерта». Таким образом, азербайджанская истерия по поводу участия в фестивале «степанакертской» команды в очередной раз провалилась».

Что же, если наши КВН-щики в Сочи, и они готовы выступать на одной сцене с сепаратистами, то значит, они согласны с тем, что команда из «Степанакерта» - это не представители сепаратистского режима «НКР».

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