 

Житель Назрани нашел у сына оружие, посчитал его боевиком и убил

 

Житель Ингушетии выстрелил в сына во время ссоры после того, как нашел у него оружие. Об этом Интерфаксу в воскресенье, 15 января, рассказал источник в силовых структурах.

По предварительным данным, инцидент произошел в Назрани.

Как отметил собеседник агентства, мужчина, обнаружив огнестрельное оружие, заподозрил юношу в участии в незаконных вооруженных формированиях и потребовал от него объяснений.

«В ходе ссоры отец выстрелил в сына. Во время доставки раненого в больницу он скончался», — подчеркнул источник, добавив, что погибший — 1991 года рождения.

Интерфакс не располагает официальным подтверждением этой информации.

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