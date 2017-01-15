Житель Назрани нашел у сына оружие, посчитал его боевиком и убил

Житель Ингушетии выстрелил в сына во время ссоры после того, как нашел у него оружие. Об этом Интерфаксу в воскресенье, 15 января, рассказал источник в силовых структурах.

По предварительным данным, инцидент произошел в Назрани.

Как отметил собеседник агентства, мужчина, обнаружив огнестрельное оружие, заподозрил юношу в участии в незаконных вооруженных формированиях и потребовал от него объяснений.

«В ходе ссоры отец выстрелил в сына. Во время доставки раненого в больницу он скончался», — подчеркнул источник, добавив, что погибший — 1991 года рождения.

Интерфакс не располагает официальным подтверждением этой информации.