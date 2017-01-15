В начале недели Украину посетит вице-президент США Джо Байден. По крайней мере так было заявлено в украинских СМИ, однако наверняка сказать никто не решается, потому как первоначальная дата поездки уже не раз изменялась. Но более серьезным обстоятельством является не это. Так ли вообще нужен сейчас этот визит американского политика, а если и нужен, то кому – вот что волнует экспертное сообщество страны.

Такие странные реформы

В ходе визита, если, конечно, он состоится, Байден встретится с президентом Украины Порошенко и премьер-министром Гройсманом. Предполагается, что они обсудят, как в дальнейшем США станут поддерживать Киев. Так, во всяком случае, считает экс-посол США в Украине Джон Хербст. Он же утверждает, что будут рассмотрены и проблемы предпринимаемых Украиной реформ.

Впрочем, слово «дальнейший» вызывает у украинских граждан скептическую реакцию, поскольку давно осознали, что в стране происходит лишь имитация преобразований. К тому же весь процесс сопровождается такими грандиозными конфликтами и скандалами, что многие «реформаторы» самоустранились от него. И дело не только в команде Михаила Саакашвили. Гораздо раньше ушли Наталья Яресько, занимавшая пост министра финансов, и Айварас Абромавичус, возглавлявший министерство экономического развития и торговли.

Все чаще и громче, причем не только в украинских, но и в западных СМИ звучат обвинения в адрес Порошенко, которому вменяют в вину нежелание или неспособность проводить реальные, полномасштабные реформы и бороться с зашкаливающей коррупцией.

Украинские экономисты бьют тревогу еще и потому, что правительство Украины для выходы страны из кризиса делает ставку не на пресечение коррупции, ликвидацию офшорных схем и установление четких правил для бизнеса, а на повышение налога на малое предпринимательство и усиление контроля над ним.

Эксперты уже отмечают, что обуславливающий эти меры новый закон, утвержденный в конце прошлого года Порошенко, вызвал хаос и заставил многих предпринимателей свернуть бизнес. Цифры при этом озвучиваются поистине ошеломляющие: уже закрылись 128 тысяч малых предприятий, а рабочие места сократились аж на 500 тысяч. И все это на фоне растущей инфляции и стремительно девальвирующейся гривны. По прогнозам, нацвалюта скатится до 30 гривен за доллар…

Зато в Нацбанке именно сейчас решили запустить в обращение 1000-гривневую купюру, о чем сообщил его замглавы Дмитрий Сологуб. Мягко говоря, это еще одно доказательство того, что экономические проблемы Украины усугубляются. Так что Байден, что называется, самое время выбрал для самоличной «поддержки украинских реформ».

Консультации перед инаугурацией

Имеет смысл напомнить, что Джо Байден занимает должность вице-президента США с 2009 года. После инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2017 года, вице-президентом страны станет Майк Пенс, в отношении которого доживающий последние дни на своем посту Байден уже сделал громкое заявление.

Как сообщило «Радио Свобода», Байден сказал: «Я никогда не знаю, что Трамп подразумевает. Но я думаю, что Майк значительно более информирован о российском поведении, потенциальных намерениях и поведении Путина». Он также сообщил, что направил Пенсу записки с советами, как лучше наладить отношения с лидерами Украины и Ирака, «очертил для него вещи, которые могут взорваться легче всего», отметив, что Пенс прислушивается к его советам.

Все это, видимо, подкрепляет убеждение руководства Украины в том, что США не оставят Украину вне зависимости от действий Трампа, хотя многие в стране очень в этом сомневаются. И дело не только в том, что Трамп выражает желание подружиться с Россией, в том числе и благодаря снятию с повестки украинского вопроса, но и в том, что вся политическая элита Украины ставила на Хиллари Клинтон.

Байден, несмотря на свой уход с должности вице-президента, остается в Соединенных Штатах знаковой и влиятельной фигурой, и его заступничество перед Трампом очень важно для официального Киева. Понятно, что руководство Украины опасается потерять такого покровителя.

Ничего личного, это просто бизнес

Но и у Байдана есть свои интересы в Украине. Причем не столько политического, сколько финансового свойства. Есть у уходящего вице-президента США сын - исключенный в октябре 2014 года из резерва ВМС США за употребление кокаина Роберт Хантер Байден. Так вот, всего через пару месяцев после свержения Януковича Байден-младший вошел в совет директоров Burisma Holdings – одной из крупнейших в Украине газодобывающих компаний, владельцем которой является Николай Злочевский, министр экологии во времена правления Виктора Януковича. Его подозревали в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и присвоении бюджетных средств, а потому ему пришлось бежать за границу.

Украину то он покинул, но владельцем компании остался. Даже несмотря на то, что из-за обвинения в отмывании денег британские чиновники заморозили его лондонские банковские счета, на которых было $23 млн. Однако украинская прокуратура отказалась предоставить документы, которые британский суд в январе 2015-го запросил для расследования.

Более того, за считанные дни до визита Джо Байдена Генпрокуратура Украины закрыла уголовные дела против международной нефтегазовой группы Burisma и ее президента, экс-министра экологии Николая Злочевского, и сняла его с розыска. Совпадение? Вряд ли. Скорее, это выполнение очередной просьбы семейства Байденов, которое рассматривало, рассматривает и планирует далее рассматривать Украину всего лишь как объект, приносящий прибыль.