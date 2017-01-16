 

В Ташкенте допросили Гульнару Каримову дочь экс-президента под арестом

 

Представитель швейцарской прокуратуры принял участие 9-10 декабря в допросе в Ташкенте Гульнары Каримовой - дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова - в связи с расследуемым в альпийской республике делом о коррупции и отмывании денег. Об этом сообщил в интервью, опубликованном в газете Neue Zürcher Zeitung, Грегуар Манжа, швейцарский адвокат Каримовой, также присутствовавший на допросе, передает ТАСС.

В издании пояснили, что о старшей дочери Ислама Каримова ничего не было известно с 2014 года, а осенью прошлого года даже появились слухи о ее смерти.

"Я встретился с Гульнарой Каримовой в декабре в Ташкенте впервые после получения своего нынешнего мандата", - рассказал Манжа, отметив, что "она пребывает в довольно хорошем состоянии здоровья". Каримова была допрошена в присутствии двух прокурорских работников и двух адвокатов из Узбекистана, продолжил он. "Я не мог задавать вопросов, и несколько раз узбекские прокуроры просили, чтобы я был отстранен от допроса", - подчеркнул Манжа.

По его словам, Каримова "была настроена очень воинственно" и отказалась подтвердить свои предыдущие заявления.

В отношении расследуемого в Швейцарии дела она заявила, что "не будет никак его комментировать до тех пор, пока не ознакомится с его содержанием".

Как сообщил Манжа, его подзащитная была арестована 18 февраля 2014 года, что стало следствием "сложной политической и семейной ситуации". При этом в Узбекистане, утверждал он, против нее не ведется какой-либо процедуры расследования, и "она никогда не видела документов по какому-либо процессу".

Адвокат выразил обеспокоенность условиями содержания Каримовой, выразив мнение, что они не соответствуют международным нормам, касающимся прав человека: она содержится в "маленькой пристройке к ее бывшему дому в центре Ташкента". При этом она "не имеет права общаться с внешним миром, будь то ее дети или адвокаты". Манжа намерен обратиться в международные организации с просьбой о защите прав Каримовой.

Прокуратура Швейцарии в 2012 году заблокировала активы на "сотни миллионов франков" в связи с расследованием дела об отмывании денег, касающемся Узбекистана. При этом, как утверждала швейцарская пресса, в этом деле были замешаны приближенные к руководству страны люди.

ТАСС напоминает, Гульнара Каримова с 1995 года работала в МИД своей страны, и в частности, была на различных этапах карьеры советником-посланником посольства Узбекистана в России, советником постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, заместителем главы МИД, постоянным представителем при Отделении ООН в Женеве и послом в Испании.

1074 просмотров


Старости
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека
За что Гитлер наградил уроженца Гедабека воскресное чтение
Наша погода
Сегодня 7° / 3°
17 Янв 8° / 4°
18 Янв 8° / 5°
19 Янв 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.897 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Трамп сравнил спецслужбы с нацистами Глава ЦРУ возмущен
Глава Интерпола Ирана о громком аресте в Баку
В Ташкенте допросили Гульнару Каримову дочь экс-президента под арестом
Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Москве
Байден ищет в Украине не демократию, а прибыль haqqin.az из Киева
Тамелла Арзуманян из Еревана: «Помогите добраться до Баку» видео
Житель Назрани нашел у сына оружие, посчитал его боевиком и убил
Масляков все же вывел «НКР» на сцену КВН
Армянские аналитики о безальтернативности «карабахского проекта» Тер-Петросяна
Полад Бюльбюльоглу в Лондоне на "свадьбе века"
Назарбаев предложил шейхам из ОАЭ участвовать в приватизации в Казахстане
Сербия готова послать армию в Косово Заявление Белграда
Ильхам Алиев объяснил, как в страну хлынут миллиарды по следам выступлений президента
В Баку за кражу арестован 70-летний мужчина
В Агстафе автомобиль сбил 47-летнюю женщину
«Американские хакеры атакуют сайт Путина тысячи раз в день» Заявление Кремля
Иран отказался пересматривать ядерную сделку с новым президентом США
Трамп "готов предложить свежий взгляд" на отношения с Россией
Американец отомстил чиновникам, заставив пересчитывать пять тележек мелочи фото; видео
«Чем раньше, тем лучше» Кремль о встрече Путина с Трампом
Девять турецких полковников арестовали на Кипре
В Турции оживился «российский сегмент» рынка
«Путин зашел слишком далеко» Соцсети об утечке британского сериала «Шерлок»
В Россию пытались проникнуть 900 террористов
Кямран Агаев переходит в «Нефтчи» А в Португалии его дисквалифицировали