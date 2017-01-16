 

Глава Интерпола Ирана о громком аресте в Баку

Автор: Спартак Гасанов, отдел информации 

Глава национального бюро Интерпола Ирана бригадный генерал Масуд Резвани заявил сегодня в Тегеране, что по запросу иранских властей арестованы два ключевых подозреваемых в громком деле о коррупции, связанном с поставками иранской нефти, сообщает haqqin.az со ссылкой на иранское издание Tehran Times.

«Один подозреваемый был арестован на прошлой неделе в Баку и экстрадирован в Иран. Другой был арестован Интерполом в одной из стран Центральной Америки и был сегодня выдан властям Ирана», - заявил иранский генерал.

По информации иранского издания, оба арестованных имеют отношение к делу Бабаку Занджани.

Напомним, что крупный иранский бизнесмен Бабак Занджани, владеющий активами в Турции, ОАЭ, Малайзии, был задержан властями страны по подозрению в хищении государственных средств через организацию сделок по продаже нефти. В начале марта 2016 года суд вынес решение о смертной казни в отношении Занджани по обвинению в коррупции, отмывании денег и хищении государственных средств.

Пресс-секретарь Верховного суда Ирана Голам-Хосейн Мохсени заявил, что следственные органы Ирана проводят расследование в отношении еще нескольких человек, которые замешаны в этом громком деле.

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