 

Трамп сравнил спецслужбы с нацистами Глава ЦРУ возмущен

 

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан назвал возмутительной попытку избранного президента США Дональда Трампа уподобить действия американского разведывательного сообщества практике руководства нацистской Германии. Об этом Бреннан заявил в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

"Я считают возмутительным приравнивать разведывательное сообщество к нацистской Германии. Лично у меня это вызывает чувство глубокой обиды, у Трампа нет оснований обвинять разведслужбы в утечке информации, которая к тому же на тот момент находилась в открытом доступе", - пояснил Бреннан.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на сведения, будто бы полученные от должностных лиц США, сообщила, что на спецбрифинге в Нью-Йорке руководители американских разведведомств ознакомили Трампа с имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации личного и финансового характера, дискредитирующей избранного президента США. Согласно CNN, во время брифинга избранному президенту старались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные о членах двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается демократа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Республиканец назвал тему досье и публикации "фальшивкой и тотальной политической охотой на ведьм". "Я считаю бесчестным то, что спецслужбы допустили разглашение информации, которая оказалась вымыслом. Я говорю, что так поступали и поступили бы в нацистской Германии", - заявил позднее Трамп на пресс-конференции.

Бреннан подчеркнул, что спецслужбы США пеклись в данном случае не о проверке весьма сомнительных сведений, изложенных в досье, а о том, чтобы поставить о них в известность Трампа. "С точки зрения руководства разведывательного сообщества, в сферу их ответственности входил не анализ циркулировавших сведений, а доведение до сведения избранного президента США факта, что такие сведения циркулируют", - сказал директор ЦРУ.

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Трамп сравнил спецслужбы с нацистами Глава ЦРУ возмущен
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