 

Турецкий Boeing потерпел крушение в Киргизии Десятки погибших; Видео; Фото

 

В результате крушения турецкого Boeing 747 под Бишкеком погибли более 30 человек. Об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы Минздрава Киргизии.

Грузовой самолет разбился утром в понедельник, выполняя рейс Гонконг-Бишкек. По данным властей Киргизии, Boeing потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас в Бишкеке. Самолет упал в районе дачного поселка, разрушены 32 жилых дома.

В Центре управления кризисными ситуациями МЧС республики ранее рассказали, что причиной трагедии стали сложные погодные условия.

"В настоящий момент данные по погибшим в результате крушения самолета уточняются, списки разнятся, но речь идет не менее чем о 30 погибших из числа местных жителей и членов экипажа. Счет идет на десятки", — сказала собеседница агентства.

На место ЧП выехал министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев, организован штаб по проведению спасательных работ.

 

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Турецкий Boeing потерпел крушение в Киргизии Десятки погибших; Видео; Фото
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