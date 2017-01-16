Новый президент Узбекистана начинает чистку

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил выговор двум вице-премьерам и уволил руководителей двух госкомпаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Мирзиеев на расширенном заседании правительства 14 января, посвященном итогам развития страны в 2016 году и задачам на 2017 год, подверг критике работу правительства.

По данным узбекских СМИ, глава Узбекистана в ходе заседания объявил выговор двум вице-премьерам — Улугбеку Розукулову, являющемуся председателем АО "Узавтопром", а также Гуломжону Ибрагимову, курирующему топливно-энергетический комплекс страны.

"Моя самая большая претензия к вам — это поверхностная работа над развитием экспорта", — сказал президент, которого цитирует издание.

За недостатки в работе в отставку отправлены глава компании "Узнефтепродукт" Бахтиер Султанов, председатель компании "Узэлтехпром" Эркин Иминов, президент также предложил освободить от должности председателя АО "Узхимпром" Нормата Ибрагимова, сообщает gazeta.uz.

"В новых условиях и сложной обстановке нельзя больше работать по старинке, ограничиваясь достигнутыми успехами. Пришло время кардинально изменить наше отношение к труду, ориентироваться на конечный результат", — заявил Мирзиеев.