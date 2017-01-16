Как российского дипломата пытались завербовать в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в эфире телеканала «Россия 1» впервые рассказала о попытке американских спецслужб завербовать российских дипломатов. По ее словам, работник должен был купить лекарства, необходимые для лечения бывшего премьер-министра Евгения Примакова, передает Интерфакс.

Инцидент произошел несколько лет назад. Необходимый государственному деятелю препарат можно было приобрести только в США, семья и близкие собрали около 10 тысяч долларов. Российский дипломат собирался приобрести на эту сумму необходимое лекарство по официальным каналам через практикующего врача.

«К нему подошли сотрудники американских спецслужб, которые сопроводили его в подвал магазина, там не работала сотовая связь. Он не мог связаться ни с консульством, ни с посольством, ни со своими коллегами. Они продержали его там час. То, о чем они с ним говорили, больше было похоже на попытку вербовки, нежели на адекватный разговор: его запугивали тем, что взяли его на торговле медицинскими средствами и лекарственными препаратами», — рассказала Захарова.

Врач, через которого заказывали это лекарство, до сих пор работает, к нему не были применены никакие действия со стороны силовых ведомств США, добавила она. При этом препарат был изъят и деньги не возвращены до сих пор.

Позднее, после вмешательства Госдепартамента, ситуация была урегулирована и было сделано все, чтобы как можно скорее доставить препарат в Россию, но «время было упущено», сказала Захарова.