Генпрокуратура отчиталась о борьбе с коррупцией

Главное управление по борьбе с коррупцией (ГУБК) при генпрокуроре Азербайджана рассмотрело в 2016 году 9,36 тыс. обращений граждан, заявил глава ГУБК Кямран Алиев на мероприятии, посвященном подведению итогов работы структуры в минувшем году.

В том числе рассмотрен 251 материал криминального характера. По 159 из них возбуждены уголовные дела, отметил К.Алиев.

По его словам, в 2016 году следственный отдел ГУБК завершил расследование 201 уголовного дела, возбужденного в отношении 313 лиц, и передал материалы в судебные инстанции.

Всего в прошлом году предварительное расследование велось по 480 уголовным делам. В настоящее время ГУБК проводит следствие по 116 уголовным делам.

Десять из указанных уголовных дел возбуждены в отношении 52 человек по фактам получения взятки (пассивное взяточничество), 14 дел (в отношении 17 лиц) - дачи взятки (активное взяточничество), 62 дела (110 человек) – присвоения и растраты с использованием служебного положения, 56 дел (61 человек) – мошенничества с использованием служебного положения.

По направленным на рассмотрение судебных инстанций уголовным делам в минувшем году было обеспечено возмещение 16,6% из нанесенного материального ущерба, то есть 33 млн 249 манатов из 78 млн 283 манатов.