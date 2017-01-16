 

Генпрокуратура отчиталась о борьбе с коррупцией

Автор: Отдел информации 

Главное управление по борьбе с коррупцией (ГУБК) при генпрокуроре Азербайджана рассмотрело в 2016 году 9,36 тыс. обращений граждан, заявил глава ГУБК Кямран Алиев на мероприятии, посвященном подведению итогов работы структуры в минувшем году.

В том числе рассмотрен 251 материал криминального характера. По 159 из них возбуждены уголовные дела, отметил К.Алиев.

По его словам, в 2016 году следственный отдел ГУБК завершил расследование 201 уголовного дела, возбужденного в отношении 313 лиц, и передал материалы в судебные инстанции.

Всего в прошлом году предварительное расследование велось по 480 уголовным делам. В настоящее время ГУБК проводит следствие по 116 уголовным делам. 

Десять из указанных уголовных дел возбуждены в отношении 52 человек по фактам получения взятки (пассивное взяточничество), 14 дел (в отношении 17 лиц) - дачи взятки (активное взяточничество), 62 дела (110 человек) – присвоения и растраты с использованием служебного положения, 56 дел (61 человек) – мошенничества с использованием служебного положения.

По направленным на рассмотрение судебных инстанций уголовным делам в минувшем году было обеспечено возмещение 16,6% из нанесенного материального ущерба, то есть 33 млн 249 манатов из 78 млн 283 манатов.

801 просмотров


Старости
Тамелла Арзуманян из Еревана: «Помогите добраться до Баку»
Тамелла Арзуманян из Еревана: «Помогите добраться до Баку» видео
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
17 Янв 9° / 4°
18 Янв 8° / 4°
19 Янв 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.8959 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN


Новостная лента

Гасымовы создали банду «черных риелторов» в России грабежи и убийства
Назим Ибрагимов и Ющенко наградили президента Египта фото
Армянcкая армия применила минометы в Карабахе
Автомобиль насмерть сбил школьника в Баку
Глава Bank of Baku стал вторым в Межбанке
Бакинская башня осталась без Трампа фото
Клиенты Kapital Bank выиграли ценные призы
Генпрокуратура расследует пропажу долларов в банках
Ильхам Алиев в Давосе первая встреча
Россияне все чаще интересуются поездками в Азербайджан
В Посольстве Кыргызстана в Баку приспустили флаги
Азербайджанец незаконно проник в Россию и убил человека
Восемь человек имеют столько же денег, сколько и половина населения Земли
Трамп назвал НАТО устаревшей организацией
Генпрокуратура отчиталась о борьбе с коррупцией
Раненый армянский солдат умер в госпитале
61-летний Велиев покончил с собой
Цены на нефть растут
Как российского дипломата пытались завербовать в США
Новый президент Узбекистана начинает чистку
Турецкий Boeing потерпел крушение в Киргизии Десятки погибших; Видео; Фото; обновлено 11:29
Трамп сравнил спецслужбы с нацистами Глава ЦРУ возмущен
Глава Интерпола Ирана о громком аресте в Баку
В Ташкенте допросили Гульнару Каримову дочь экс-президента под арестом
Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Москве