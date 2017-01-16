 

Трамп назвал НАТО устаревшей организацией

 

Избранный президент США Дональд Трамп назвал НАТО важной, но устаревшей организацией, поскольку она не занималась проблемой терроризма, пишет Times, взявшая интервью у Трампа.

«Я давно говорил, что у НАТО есть проблемы. Проблема номер один – она устаревшая, так как была основана много-много лет назад. Номер два – страны не платят то, что должны платить. Она устаревшая, так как не заботилась о терроризме», — сказал Трамп.

Он отметил, что, несмотря на все вышесказанное, «НАТО очень важно для него».

«Британия платит. Есть пять стран, которые платят то, что должны. Пять. Это немного… из 22 (имеются в виду 28 стран НАТО)», — заявил избранный президент США.

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