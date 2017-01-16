Азербайджанец незаконно проник в Россию и убил человека

На днях сотрудники полиции и ФСБ совместно с Росгвардией Кировской области задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло в декабре на территории Завьяловского района. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, им оказался неоднократно судимый 34-летний житель Азербайджана.

Еще в 2013 году иностранный гражданин неоднократно нарушал границу стран и нелегально въезжал на территорию России. В августе 2016 года его выдворили за пределы страны и закрыли въезд на 10 лет. Но осенью прошлого года он вновь приехал в Россию. 20 декабря в кафе Завьяловского района он поссорился с местным жителем. В пылу ссоры он несколько раз ударил его ножом, и мужчина скончался.

«С места происшествия злоумышленник скрылся. После чего был объявлен в местный, а затем в федеральный розыск», - сообщили в пресс-службе ведомства.