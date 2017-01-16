В Посольстве Кыргызстана в Баку приспустили флаги

В Посольстве Кыргызстана в Азербайджане приспущен государственный флаг в связи с многочисленными жертвами авиакатастрофы в Бишкеке. Об этом Report сообщили в Посольстве Кыргызстана в Баку.

Также сообщено, что диппредставительство ожидает инструкций в связи с открытием книги соболезнований.

Напомним, грузовой самолет турецкой авиакомпании ACT Airlines, выполнявший рейс из Гонконга, сегодня утром при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Кыргызстана из-за сложных погодных условий рухнул на дома в дачном поселке Дача-Суу. Погибли по меньшей мере 37 человек. Самолет не долетел до аэропорта два километра.

Ожидается, что 17 января в Кыргызстане будет объявлен траур.