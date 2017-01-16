Генпрокуратура расследует пропажу долларов в банках

Генеральная прокуратура изучает проблемы, связанные с валютным рынком. Как передает собственный корреспондент haqqin.az, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, расследования показали, что негативные случаи на валютном рынке создаются искусственно.

«У Азербайджана сильная экономика, и она в силах решить возникающие проблемы. Мы расследуем существующие проблемы, и, в частности, почему в банках не хватает валюты. Этот вопрос находится под нашим контролем», - сказал Кямран Алиев.

Замгенпрокурора заявил, что в прошлом году больше всего преступлений коррупционного характера зафиксировано в банковском секторе. Проводится расследование по 53 уголовным делам. В то же время ведется расследование в отношении пяти филиалов Международного банка Азербайджана, устанавливается объем ущерба, нанесенного государству, предпринимаются шаги по возвращению средств.

Кямран Алиев также отметил, что Генпрокуратура делает все возможное, чтобы предотвратить преступления в банковском секторе.