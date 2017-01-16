 

Клиенты Kapital Bank выиграли ценные призы

 

Как сообщалось ранее, Kapital Bank с 14 декабря по 13 января проводил призовую акцию в связи с празднованием Нового года по потребительским кредитам. В акции три клиента выиграли iPad, два клиента - iPhone 7, семь клиентов - телевизоры Samsung и более десяти тысяч клиентов - скидки до 5% годовых на получение кредита.

Клиентам при оформлении кредита предоставлялся специальный скретч-купон. Клиент, стерев верхний слой скретч-купона, определял приз, указанный на этом месте купона. Следует отметить, что все скретч-купоны были выигрышными.

Согласно условиям кампании, сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 15 000 манатов, срок - от 6 до 36 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank. Для оформления кредита необходимо будет предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности. 

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и двух отделениях по всей стране.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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