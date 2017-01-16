Автомобиль насмерть сбил школьника в Баку

Сегодня утром на территории поселка Сангачал Гарадагского района Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает SalamNews, Кенан Хошбахт оглу Вахидов (2009 г.р.) был сбит автомобилем марки Mercedes с госномером 99 GU 876 по дороге в школу. Ученик первого класса скончался на месте.

Тело школьника доставлено для обследования в Гарадагское отделение Управление судмедэкспертизы и патологической анатомии.

По словам следователя Управления следствия и дознания Главного управления Государственной дорожной полиции Эльшада Амирова, уже сняты предварительные показания водителя Фамиля Мурад оглу Аллахвердиева.

Юридическая оценка ДТП будет дана после автотехнической экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК АР.