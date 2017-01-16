Армянcкая армия применила минометы в Карабахе

Армянская сторона применила крупнокалиберное тяжелое оружие для эскалации напряжения на фронтовой линии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

По сообщению министерства, начиная с вечера до ночи 15 января армянские вооруженные подразделения обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в Тертер-Агдамском направлении, используя 60-, 82- и 120-миллиметровые минометы.

Потерь среди азербайджанских военнослужащих нет.

В целях пресечения активности вражеской стороны азербайджанские Вооруженные силы предприняли адекватные ответные меры.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что ответственность за эскалацию на фронте ложится на военно-политическое руководство Армении. В настоящее время в прифронтовой зоне оперативную ситуацию полностью контролируют наши подразделения и преимущество на линии огня находится на азербайджанской стороне.