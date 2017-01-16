 

Назим Ибрагимов и Ющенко наградили президента Египта фото

Автор: Отдел информации 

За свою роль в борьбе с терроризмом в регионе и арабском мире президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси представлен к награде Международного центра Низами Гянджеви.

Как сообщили haqqin.az в Госкомитете по работе с диаспорой, награда была представлена на мероприятии, организованном в Президентском дворце с участием представителей центра.

Президент Египта, принимая награду, выразил удовлетворение тем, что стал членом семьи Международного центра Низами Гянджеви.

Абдель Фаттах ас-Сиси высоко оценил призывы центра защитить ценности толерантности и диалога между различными цивилизациями, особо подчеркнув важность для региона организованного в Каире ХI заседания высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви и проведенных на нем обсуждений.

Международный центр Низами Гянджеви пригласил президента Египта принять участие в V Глобальном Бакинском форуме. Абдель Фатах ас-Сиси сказал, что на данном форуме, который превратился в политическую альтернативу Экономического форума в Давосе, его страна будет представлена на самом высоком уровне.

Во встрече приняли участие сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин, президент Македонии Георге Иванов, экс-президент Сербии Борис Тадич, бывший президент Болгарии Петр Стоянов, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия, экс-президент Латвии Валдис Затлерс, бывший президент Албании Реджеп Мейдани, экс-президент Румынии Эмиль Константинеску, бывший президент Украины Виктор Ющенко, экс-президент Ливана Амин Жмайель, экс-президент Молдовы Петр Лучинский, бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо, бывший президент Хорватии Иво Йосипович, экс-президент Эквадора Розалия Артеаго, бывший премьер-министр Иордании Тахир Аль-Масри, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов, генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов и делегации из других членов организации.

Отметим, Международный центр Низами Гянджеви создан в сентябре 2012 года с целью установления диалога между представителями различных народов и культур, пропаганды толерантности и взаимопонимания.

 

548 просмотров


Старости
Тамелла Арзуманян из Еревана: «Помогите добраться до Баку»
Тамелла Арзуманян из Еревана: «Помогите добраться до Баку» видео
Наша погода
Сегодня 8° / 3°
17 Янв 9° / 4°
18 Янв 8° / 4°
19 Янв 8° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7867 AZN
1 EUR   =   1.8959 AZN
1 RUB   =   0.03 AZN


Новостная лента

Гасымовы создали банду «черных риелторов» в России грабежи и убийства
Назим Ибрагимов и Ющенко наградили президента Египта фото
Армянcкая армия применила минометы в Карабахе
Автомобиль насмерть сбил школьника в Баку
Глава Bank of Baku стал вторым в Межбанке
Бакинская башня осталась без Трампа фото
Клиенты Kapital Bank выиграли ценные призы
Генпрокуратура расследует пропажу долларов в банках
Ильхам Алиев в Давосе первая встреча
Россияне все чаще интересуются поездками в Азербайджан
В Посольстве Кыргызстана в Баку приспустили флаги
Азербайджанец незаконно проник в Россию и убил человека
Восемь человек имеют столько же денег, сколько и половина населения Земли
Трамп назвал НАТО устаревшей организацией
Генпрокуратура отчиталась о борьбе с коррупцией
Раненый армянский солдат умер в госпитале
61-летний Велиев покончил с собой
Цены на нефть растут
Как российского дипломата пытались завербовать в США
Новый президент Узбекистана начинает чистку
Турецкий Boeing потерпел крушение в Киргизии Десятки погибших; Видео; Фото; обновлено 11:29
Трамп сравнил спецслужбы с нацистами Глава ЦРУ возмущен
Глава Интерпола Ирана о громком аресте в Баку
В Ташкенте допросили Гульнару Каримову дочь экс-президента под арестом
Самолет Lufthansa совершил экстренную посадку в Москве