За свою роль в борьбе с терроризмом в регионе и арабском мире президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси представлен к награде Международного центра Низами Гянджеви.

Как сообщили haqqin.az в Госкомитете по работе с диаспорой, награда была представлена на мероприятии, организованном в Президентском дворце с участием представителей центра.

Президент Египта, принимая награду, выразил удовлетворение тем, что стал членом семьи Международного центра Низами Гянджеви.

Абдель Фаттах ас-Сиси высоко оценил призывы центра защитить ценности толерантности и диалога между различными цивилизациями, особо подчеркнув важность для региона организованного в Каире ХI заседания высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви и проведенных на нем обсуждений.

Международный центр Низами Гянджеви пригласил президента Египта принять участие в V Глобальном Бакинском форуме. Абдель Фатах ас-Сиси сказал, что на данном форуме, который превратился в политическую альтернативу Экономического форума в Давосе, его страна будет представлена на самом высоком уровне.

Во встрече приняли участие сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин, президент Македонии Георге Иванов, экс-президент Сербии Борис Тадич, бывший президент Болгарии Петр Стоянов, бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумджия, экс-президент Латвии Валдис Затлерс, бывший президент Албании Реджеп Мейдани, экс-президент Румынии Эмиль Константинеску, бывший президент Украины Виктор Ющенко, экс-президент Ливана Амин Жмайель, экс-президент Молдовы Петр Лучинский, бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо, бывший президент Хорватии Иво Йосипович, экс-президент Эквадора Розалия Артеаго, бывший премьер-министр Иордании Тахир Аль-Масри, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов, генеральный секретарь Международного центра Низами Гянджеви Ровшан Мурадов и делегации из других членов организации.

Отметим, Международный центр Низами Гянджеви создан в сентябре 2012 года с целью установления диалога между представителями различных народов и культур, пропаганды толерантности и взаимопонимания.