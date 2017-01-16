Главное следственное управление СК России завершило расследование громкого дела банды «черных риелторов», которая действовала в Москве и Смоленской области в 2006–2014 годах. На ее счету несколько убитых и не менее 30 пострадавших. По версии следствия, группа, в которую входило более 20 участников, похищала и убивала людей, чтобы завладеть их квартирами, сообщает haqqin.az со ссылкой на российские СМИ.

Несмотря на то что дело уже передано в суд, точка в расследовании еще не поставлена. Причин тому две: не все члены банды задержаны, а судьба некоторых пострадавших до сих пор неизвестна. Один из лидеров преступной группы, Зохраб Али оглы Гасымов, заочно арестован и находится в международном розыске.

О деталях расследования этого дела газете «Известия» рассказал руководитель следственной группы — старший следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ СКР Владимир Шараев.

На банду «черных риелторов» правоохранители вышли совершенно случайно. Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России в рамках другого расследования проводили обход маленькой, почти заброшенной деревушки в Смоленской области. В одном из домов к ним за помощью неожиданно обратилась бабушка, которую очень неохотно оставили наедине с оперативниками ее «опекуны».

«Я москвичка, спасите, меня похитили!»,- заявила она.

И вкратце рассказала оперативникам свою историю. А заодно назвала и тех, кто ее похитил: за два года плена Татьяна Попова и имена узнала, и все лица запомнила.

У Татьяны Поповой была сломана нога, и сотрудники полиции, несмотря на возражения «опекунов», смогли увезти ее в смоленскую больницу. Ну а дальше всё по схеме: Татьяну Попову взяли под госзащиту и начали раскручивать всю историю.

Супруги Поповы жили в Москве, в хорошей трехкомнатной квартире на Ленинском проспекте. Он — бывший геолог, она — бывший научный работник одного из многочисленных НИИ. С родственниками не общались.

Однажды бабушка попала в больницу с переломом бедра. А к Юрию Попову постучалась «соседка», которую он видел впервые. Но женщина заявила, что давно дружит с их семьей и дедушка ее просто подзабыл. Мужчина страдал легким расстройством памяти, поэтому списал незнание соседки на болезнь. «Соседка» Ирина Воронова привела к нему других участников банды Зохраба Гасымова, которые поселились в квартире Поповых и стали спаивать хозяина. К моменту выписки бабушки из больницы Юрий Попов был уже полностью зависим от «соседки» и ее приятелей.

А Ирина Воронова начала убеждать Татьяну Попову в том, что ей срочно нужно продолжить лечение в Смоленске, в больнице Красного Креста, где у нее есть знакомые, — дескать, старушку не долечили. Всю ночь преступники уговаривали Татьяну Попову, а не добившись согласия, просто отнесли ее в стоящую у подъезда машину и увезли в Смоленск вместе с супругом.

Татьяну Попову поместили в больницу, а после выписки поселили в квартире Хафиза Гасымова и стали убеждать, что жена Гасымова — ее племянница. А чтобы Поповы и дальше жили в достатке и под присмотром, надо продать московскую квартиру.

«Всё это время супругов спаивали: дедушку — разведенным спиртом, а бабушку —лекарствами на спиртовой основе. Но и это не подействовало. Тогда Попову снова посадили в машину, зажали между двумя бандитами и потребовали: «Подписывай!» И она сдалась, — рассказывает Владимир Шараев. — Супруги Поповы подписали договор дарения, после чего их вывезли в дом на окраине полузаброшенной деревни и приставили двух надзирателей».

Чтобы они не сбежали и ничего не разболтали соседям, супругов продолжали спаивать. Телефоны отобрали, а сил на побег у стариков просто не было. За два года спился и умер Юрий Попов. Такая же судьба ждала и его жену, если бы не случайная встреча с сотрудниками полиции. А когда оперативники приехали на ферму, принадлежавшую Гасымову, то обнаружили там еще десять обманутых человек, находившихся в положении рабов.

Как рассказал «Известиям» следователь Владимир Шараев, в Смоленске давно обосновались две группы квартирных мошенников. Во главе первой группы стоял некий Зохраб Али оглы Гасымов, уроженец Азербайджана с российским гражданством.

«Несколько раз его судили: в 1998 и 2001 годах — за кражу скота, в 2006-м — за квартирные махинации. После очередной отсидки Гасымов выкупил ферму у колонии, в которой отбывал срок. И обосновался там со всей семьей, — пояснил Владимир Шараев. — На эту ферму он потом приглашал замначальника колонии по тылу на шашлыки. Да и не только его. Бывал на ферме и замначальника УВД по Смоленску полковник полиции Тагир Аббасов. Ему, кстати, уже назначено наказание в виде семи лет лишения свободы — за хищение вместе с Гасымовым двух квартир в Москве».

На ферме работали обманутые Зохрабом Гасымовым владельцы квартир. Трудились фактически за еду и жилье.

Вторую группу возглавлял смоленский риелтор Михаил Гавриленков, который помимо легального бизнеса занимался и нелегальным.

Он пристраивал обманутых в общежития, утверждая, что выкупил для них комнату. Через некоторое время — как только скапливался долг за коммунальные услуги и аренду — людей из общежития выгоняли.

«Михаил Гавриленков имитировал проведение обыска у потерпевших, создавал видимость совершения потерпевшим изнасилования подставных лиц и иными способами обманывал хозяев квартир, склоняя их к продаже своей недвижимости, — рассказывает Владимир Шараев. — А однажды Гавриленков и Гасымов встретились и поняли, что очень друг другу нужны. Гавриленков нашел, куда отправлять людей, а Гасымов — где брать работников для расширения бизнеса».

В Москве Зохраб Гасымов создал бригаду, состоявшую из выходцев из Азербайджана. Работая таксистами, они знакомились с пассажирами, снимали комнаты у пьяниц и выведывали подробности их жизни. Гасымов ориентировал своих подчиненных на одиночек с жилплощадью.

«Таксисты» находили людей, «юристы» занимались документацией и уговаривали продать квартиру, а Гасымов знал, где их поселить и спрятать.

Клиента спаивали, а потом привозили на ферму под Смоленск.

Гавриленков работал и как обычный риелтор, параллельно выискивая жертв. А с теми, кто мог создать проблему, разбирался помощник Гавриленкова — Александр Курашев. Команду «убери подальше» он понимал буквально — убивал человека, вывозил тело за город и сжигал. Следователи говорят, что Гавриленков, конечно же, понимал, что и как делает его помощник, но делал вид, что его это не касается.

Следствие установило, что члены группы Зохраба Гасымова и Михаила Гавриленкова убили четырех человек, еще по нескольким убийствам идет расследование. Арестованы 13 человек, в отношении 11 обвиняемых дела направлены в суд, четверо осуждены, уголовное дело против семи рассматривается в Мосгорсуде. В отношении остальных участников организованной преступной группы расследование продолжается.