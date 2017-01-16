Убийцей молодой женщины в Сальяне оказался не ее отец, а муж сестры. К такому выводу следователи из Сальяна пришли спустя пять месяцев после убийства, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

В ночь с 21 на 22 августа в городе Сальян было найдено тело 33-летней Гюльнар Гурбановой. Спустя три дня по подозрению в убийстве был задержан ее отец 62-летний Эльдар Гурбанов. Предполагалось, что мужчина задушил свою дочь на почве личных отношений.

Однако в ходе следственных мероприятий было установлено, что убийцей является муж сестры Гюльнар Гурбановой Анар Ахадов (1980 г.р.).

Ожидается, что в ближайшие дни Эльдар Гурбанов будет отпущен на свободу.