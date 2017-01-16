 

Вахе Аветян едет в Ереван… и бросает вызов

 

Армянский правозащитник Вахе Аветян выступил с заявлением в связи с травлей, развязанной против него в соцсетях и армянских медиа.

По словам Аветяна, 25 лет он подвергался атакам из-за своей литературной и политической деятельности.

«Однако все это не сравнить с тем, что случилось после моего первого интервью азербайджанскому телеканалу CBC, где я выразил соболезнование народу Азербайджана. По своей организованности и масштабу новая кампания против меня превзошла все прошлые»,  заявил Аветян.

По его словам, он получил тысячи писем от людей, которые оскорбляют самое святое: покойных родителей, семью, близких.

«Пишут, что изнасилуют мою 4-летнюю дочь, убьют ее. Несмотря на то, что все это происходит публично, в интернете, ни один деятель, правозащитник, журналист не решился образумить этих разбушевавшихся псов».

Именно поэтому Аветян решил обратиться к азербайджанским журналистам: «Нет в моей стране свободной прессы, ни одного издания. Об этом молчат посольства демократических стран, которые грантами кормят этих преступников».

По словам армянского правозащитника, молчание тех, кто профессионально обязан реагировать, включая полицию, создает чувство безнаказанности у необразованного сброда, который атакует его.

«Никто из «истеблишМЕНТа» не выходит на дебаты со мной. Они озлобляют сброд, рассчитывая на то, что кто-то из невменяемых сведет счеты со мной. И даже если это будет заказ, они все спишут на душевную болезнь.

В последние две недели уже и официальная пресса публикует призывы к убийству. Газеты «Аравот», «Хайоц Ашхар», 1in.am, радио «Ван» и другие СМИ прямым текстом призывают к насилию и убийству. Я прошу опубликовать мое послание и довести его до всех посольств демократических стран в Баку. Я удивлен поведением их коллег в Ереване».

По словам Аветяна, весной он планирует поездку в Ереван. Обращаясь в связи с этим «к армянской полиции, хунте, захватившей власть, «журнитуткам» и «полузащитникам» прав человека, живущим на гранты из посольств демократий», он потребовал пресечь организованную против него атаку.

«И если на меня будет совершена физическая атака, то я не ручаюсь, что некоторые из нападавших не попадут на тот свет. Я заранее предупреждаю, что снимаю с себя всю ответственность»,  подчеркнул Аветян. 

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