В Армении новый повод для возмущения удручающим экономическим и политическим положением страны. Увы, традиционно в Ереване пошли по пути поиска виновных в бедах за пределами страны, остановив на сей раз свой выбор на Евразийском экономическом союзе. Армянские эксперты все чаще озвучивают экспертные оценки, суть которых сводится к тому, что именно членство Армении в Евразийском союзе обусловило экономический кризис, проблемы с безопасностью и упадок демократии.

Подобные попытки армянских экспертов вызывают скептицизм у известного российского политолога, доцента кафедры мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова Алексея Фененко.

В интервью haqqin.az А.Фененко поставил под сомнение выкладки армянских экспертов: «Жалобы на ЕАЭС в Армении вызывают большие сомнения. Во-первых, не приведено доказательств, что именно ЕАЭС привел к сокращению ВВП Армении. Это можно объяснить и другими причинами: сокращением доходов нефтедобывающих стран — внешнеторговых партнеров Армении (России и Ирана), структурными проблемами в самой армянской экономике (где так и не создан крупный промышленный комплекс), сокращением потребности в импорте ряда армянских товаров (поделочных и драгоценных камней) в странах ЕС. Не учитывается и уровень инфляции доллара США за два года.

Не ясно, какие именно отрасли армянской экономики задушил ЕАЭС — напротив, перед Арменией открылась возможность широкого импорта своих товаров в страны ЕАЭС. Вопрос в том, какие именно товары готовы поставить армянская промышленность и армянское сельское хозяйство на рынки стран ЕАЭС. (И если готовы, то почему соответствующих поставок не последовало.) Рост государственного долга Армении также нельзя однозначно связать со вступлением страны в ЕАЭС — он может быть вызван целым комплексом причин (от закупки вооружений до расширения инвестиций в строительство дорожной сети).

Во-вторых, трудно сказать, почему членство Армении в ЕАЭС должно было вызвать проблемы с безопасностью страны. ЕАЭС — экономический союз, вопросами безопасности занимается ОДКБ. На Ереванском саммите в октябре 2016 года Армения получила заявления, что на нее распространяются гарантии безопасности ОДКБ. Карабахским же урегулированием занимается Минская группа ОБСЕ. Кстати, эксперты "забывают", что у Армении с конца 2014 года есть программа военного партнерства с НАТО - самая масштабная среди стран ОДКБ.

В-третьих, не ясно, что имеется в виду под "давлением России" на вступление в ЕАЭС. В 2012 году Россия вела переговоры о вступлении в ЕАЭС с целой группой стран — Узбекистаном, Таджикистаном, Азербайджаном, Молдавией, Украиной (якобы "пророссийским президентом В.Януковичем). Зимой 2013 года шли консультации и с Грузией. Все эти страны ответили отказом, что не повлекло за собой никаких карательных мер со стороны России. Не ясно, чем президент В.В. Путин так надавил на руководство Армении, что оно пошло на вступление в якобы столь не выгодный ему проект. (И если у российского руководства есть такой ресурс давления на Армению, то непонятно, почему Москва не использует его для свертывания взаимодействия Армении с НАТО.)

В-четвертых, странно слышать от армянских экспертов все учащающиеся утверждения, что Армения "нужна ЕС". У Армении нет ни одной общей границы с ЕС. Сообщение со странами Евросоюза возможно либо через территорию Грузии и России, либо через Турцию (что невозможно по политическим причинам). Ассортимент товаров, который может предложить Армения странам ЕС, крайне ограничен. Это либо сельскохозяйственная продукция, которую надо поставлять фурами-рефрежираторами через Грузию и Россию, либо поделочные камни.

В первом случае Армении надо будет преодолеть сопротивление в ЕС лобби сельскохозяйственных стран — Италии, Венгрии, Болгарии и Греции, которые не слишком жаждут видеть сельскохозяйственную продукцию Армении и Грузии на рынках ЕС. Да и какова будет рентабельность поставок через Грузию, Россию и Белоруссию? Во втором случае соглашение о свободной торговле с ЕС не нужно вообще — можно заключить контракты на поставку соответствующих камней с отдельными компаниями и вновь транспортировать их через Грузию и Россию.

Конечно, Армения может выйти из ЕАЭС. Но в таком случае для нее будут закрыты рынки соответствующих стран и ограничена свобода миграции ее рабочей силы в страны ЕАЭС. Армении придется также самой, без помощи России, вести переговоры с Грузией об условиях транзита своих товаров. Едва ли грузинское руководство упустит такой шанс поднять доходы своего бюджета. Вот тогда начнутся реальные потери для армянского бюджета».