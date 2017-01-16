 

Завтра в Баку будет пасмурно

 

17 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром в некоторых местах возможен слабый туман, изморось. Северо-западный ветер днем сменится южным ветром. 

Температура воздуха на полуострове ночью 2-5 градусов тепла, днем 7-10 тепла, в Баку ночью 3-5 тепла, днем 7-9 тепла.

Атмосферное давление  769 мм рт.ст., относительная влажность ночью  75-85%, днем  60-65%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Местами ожидается туман. Однако вечером в некоторых восточных районах вероятна изморось. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 7-12 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 0-5 тепла.

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