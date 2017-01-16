Два взрыва прогремели на территории университета города Майдугури на северо-востоке Нигерии, в результате погибли по меньшей мере пять человек, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на очевидцев и полицию.

Как сообщил один из очевидцев, первый взрыв произошел в мечети, где в тот момент находились преподаватели учебного заведения. Другой очевидец сообщил, что второй взрыв прогремел у ворот на территории университета.

Представитель полиции Виктор Исуку подтвердил случившееся. Он добавил, что, по последним данным, в результате взрыва погибли пять человек, включая профессора университета, еще 15 раненых госпитализированы. Он не уточнил, идет ли в данном случае речь о террористах-смертниках.