 

Россиянин подозревается в планировании покушения на экс-премьера Черногории‍

 

Власти Черногории подозревают в подготовке убийства бывшего премьер-министра страны Мило Джукановича россиянина Эдуарда Широкова, сообщает Vijesti Online.

Россиянин также подозревается в организации преступного сообщества и террористической деятельности. Широков и еще один гражданин РФ Владимир Попов объявлены в международный розыск.

По версии прокуратуры, Попов, Широков и еще несколько граждан Сербии планировали устроить массовые беспорядки и совершить государственный переворот в день парламентских выборов 16 октября 2016 года.

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