За два дня в Иране казнили 20 человек

За последние два дня в Иране за торговлю наркотиками, грабеж и убийства казнены 20 человек. Как передает Анадолу, об этом сообщает правозащитная организация Herana.

14 января в тюрьме Реджаишехр города Кередж были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении 16 человек, признанных виновными в вооруженном ограблении и убийствах.

В тот же день в центральной тюрьме Лакан города Решт были казнены два человека, признанные виновными в торговле наркотиками. Еще один человек, которого суд признал виновным в предумышленном убийстве, казнен в центральной тюрьме города Хамадан.

Кроме того, в тюрьме Шехаб города Керман за убийство казнен заключенный.

По данным организации Amnesty İnternational, в Иране в 2015 году были казнены 977 человек, в основном за торговлю наркотиками.