 

Азербайджан в пятерке крупнейших покупателей российского зерна

 

В течение второй половины 2016 года Азербайджан импортировал из России 917,6 тысячи тонн зерновых, говорится в сообщении Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки, размещенном в понедельник на его сайте.

Удельный вес Азербайджана в общем показателе экспорта зерновых из России составил 3,8 процента. Страна по объему импорта зерна из России заняла пятое место.

В целом за отчетный период Россия экспортировала 20,8 миллиона тонн зерновых, 16,32 миллиона тонн из которых пришлись на экспорт пшеницы.

Больше всего продукции экспортировано в Турцию  3,61 миллиона тонн (15 процентов от общего объема экспорта зерновых). Следующие позиции заняли соответственно Египет  3,44 миллиона тонн (14,3 процента), Бангладеш  1,63 миллиона тонн (6,8 процента) и Иран  1,08 миллиона тонн (4,5 процента).

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