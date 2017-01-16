Азербайджан в пятерке крупнейших покупателей российского зерна

В течение второй половины 2016 года Азербайджан импортировал из России 917,6 тысячи тонн зерновых, говорится в сообщении Федерального центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки, размещенном в понедельник на его сайте.

Удельный вес Азербайджана в общем показателе экспорта зерновых из России составил 3,8 процента. Страна по объему импорта зерна из России заняла пятое место.

В целом за отчетный период Россия экспортировала 20,8 миллиона тонн зерновых, 16,32 миллиона тонн из которых пришлись на экспорт пшеницы.

Больше всего продукции экспортировано в Турцию — 3,61 миллиона тонн (15 процентов от общего объема экспорта зерновых). Следующие позиции заняли соответственно Египет — 3,44 миллиона тонн (14,3 процента), Бангладеш — 1,63 миллиона тонн (6,8 процента) и Иран — 1,08 миллиона тонн (4,5 процента).