Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро призвал страны Евросоюза объединиться, назвав это решение "лучшим ответом" на недавнее интервью избранного президента США Дональда Трампа о Европе, сообщает Life.

Ранее Трамп в интервью европейским СМИ заявил, что восхищен решением Великобритании выйти из Евросоюза, жестко раскритиковал миграционную политику, продвигаемую канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также рассказал о перспективе улучшения отношений с Россией.

По мнению Эйро, лучшим ответом на интервью нового американского президента станет единство европейцев.

«Поскольку стоит и вопрос о Brexit, лучшая возможность защитить Европу, и Трамп нас к этому почти призывает, это оставаться едиными, не забывать, что сила европейцев в их единстве», — сказал французский министр перед заседанием глав МИД стран-членов Евросоюза.

Эйро добавил, что высказывания Трампа «обращают на себя внимание».